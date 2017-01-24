​4 миллиарда на модернизацию. Как белгородские власти за год передумали развивать электротранспорт и решили продать все троллейбусы

Во вторник, 24 января, начальник
департамента городского хозяйства
администрации Белгорода Сергей Куликов
рассказал «БелПрессе», что мэрия хочет
продать все имеющиеся в МУП «ГПТ» 67
троллейбусов. Таким образом, чиновник
впервые публично озвучил планы мэрии
отказаться от электротранспорта. Решение
Куликов объяснил нерентабельностью
этого вида пассажирских перевозок и
отсутствием в бюджете денег на модернизацию
контактной сети.
— Действительно, мы продаём все 67 троллейбусов. У нас есть дорожная карта по выведению электротранспорта [из системы общественного транспорта]. Вы знаете, что у «Городского пассажирского транспорта» сейчас большие проблемы. А электротранспорт требует модернизации, контактная сеть полностью изношена. На модернизацию требуется более 4 миллиарда рублей. Сейчас себестоимость перевозки одного человека электротранспортом — 44 рубля. А проезд стоит 15 рублей, — рассказал Сергей Куликов.
Около года назад планы властей на электротранспорт были совсем другими и куда более оптимистичными. В конце декабря 2015 года губернатор Евгений Савченко объявил об идее перевести пассажирские перевозки в пригородах Белгорода на электротранспорт.
— Проект такой разрабатывается, и, думаю, заработает не так уж быстро, но он вполне реален. Преимущество должно быть в том, чтобы как можно больше людей пользовались общественным транспортом, велосипедами, другими средствами передвижения, но не автомобилями. Должны быть перехватывающие парковки. Мы будем делать всё, чтобы сделать среду обитания современной, я бы сказал, креативной и творческой, — заявил губернатор.
Незадолго до заявления
губернатора стало известно о создании
специальной наблюдательной группы,
которая должна была следить за работой
муниципального транспортного предприятия.
В мэрии заявили, что задержки зарплаты
и некоторые другие проблемы в работе
МУПа возникли из-за нелегальных
перевозчиков. Тогда на предприятии
работало 607 человек, 98 из них — водители
троллейбусов.
В середине января 2016 года мэр
Белгорода Константин Полежаев заявил
о желании властей «сформировать грамотную
маршрутную сеть», в том числе при помощи
ведущих транспортных НИИ и инвесторов.
Мэр также рассказал об удлинении
контактной сети для троллейбусов до
Разумного, Драгунского, Никольского,
Северного и Майского.
Чуть позже, в конце января 2016 года, в Белгороде презентовали отечественный бесконтактный троллейбус. Тогда директор МУП «ГПТ» Игорь Мялицын заявил, что он будет возить пассажиров из Белгорода до Разумного.
В феврале 2016 года администрация Белгорода выделила МУП «ГПТ» 36 миллионов рублей.
— За счёт оптимизации бюджета мы смогли выделить 36,7 миллиона рублей на финансовую поддержку. Да, этой суммы не достаточно, но её хватит, чтобы те деньги, которые они будут зарабатывать, отдавать на зарплату. А чтобы полностью нормализовать работу МУП «ГПТ», потребуется приличная сумма, — комментировал руководитель управления финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода Олег Дюков.
В марте 2016 года в отношении директора МУП «ГПТ» Игоря Мялицына возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам. Сам фигурант уголовного дела назвал его «заказным». Дело закрыли в ноябре 2016 года в связи с деятельным раскаянием обвиняемого и погашением задолженности по зарплате. В мэрии Белгорода «Фонарю» рассказали, что в 2016 году на зарплату сотрудникам МУПа потратили 130,5 миллиона рублей. 61,1 миллиона — за счёт доходов от перевозки пассажиров, 69,5 миллиона рублей — за счет субвенций из «бюджетов всех уровней».
В сентябре 2016 года предприятию из городского бюджета выделили ещё 20 миллионов рублей. В ноябре 2016 года первый замгубернатора Валерий Шамаев представил доклад, согласно которому белгородское МУП «ГПТ» — самое убыточное муниципальное предприятие области. Общий убыток составил 134,6 миллиона рублей. 43 процента от всей суммы убытка принадлежит проблемному «Городскому пассажирскому транспорту». Тогда же, в ноябре 2016 года, Валерий Шамаев, комментируя свой доклад, заявил, что «есть смысл привлекать частных инвесторов на неэффективные предприятия, а также задуматься об их ликвидации или реорганизации».
В декабре 2016 года мэрия
Белгорода анонсировала очередной проект
по модернизации общественного транспорта.
В феврале этого года мэрия планировала
утвердить проект развития дорожной
сети, а до этого времени проводила
исследование пассажиропотока. О том, что существование троллейбусов в Белгороде по поэтому проекту не предполагается, чиновники не заявляли.
В
мэрии, комментируя
заявление Сергея
Куликова,
не подтвердили,
но и не опровергли его
информацию
о ликвидации электротранспорта.
— Состояние троллейбусного хозяйства в городах ЦФО, в том числе в Белгороде, действительно оставляет желать лучшего. В троллейбусном парке Белгорода есть машины, которые не выходят на линии из-за технической неисправности, а средств на их ремонт в настоящее время нет. Поэтому руководством белгородского муниципального транспортного предприятия прорабатывалась возможность реализации таких машин, в количестве десяти штук, в соседние города. С учётом того, что в Курске эксплуатируются троллейбусы той же марки, что и в Белгороде, рассматривается возможность продажи неисправных машин нашим соседям в целях дальнейшего ремонта или использования на запчасти. Никаких официальных контрактов на эту тему белгородское муниципальное транспортное предприятие с Курском не имеет.