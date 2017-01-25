В Алексеевском районе продолжают гореть свалки несмотря на жалобы экоактивистов. Год назад «Зелёный Фронт» обнаружил в районе две горящие свалки: легальную и нелегальную. Общественники утверждают, что предупреждали администрацию о нарушениях хранения мусора на свалках, что и приводит к возгоранию. Однако спустя год ситуация не изменилась.
— Несмотря на письма из администрации Алексеевского района с фотографиями проводящихся рекультивационных работ, фактически на свалке обнаружены свежие навалы коммунальных отходов. Возгорания на законном полигоне явно указывают на несоблюдение правил его эксплуатации. Об угрозе, исходящей от многолетних мусорных навалов, которые складируются долгие годы с нарушениями технологий мы сообщали неоднократно в прессе и руководству ООО «Спецэкотранс». Мы также намерены сообщить о фактах неоднократных нарушений действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и в области обращения с отходами в прокуратуру, — пояснил Кирилл Болгов, координатор МОО «Зеленый Фронт» в области.