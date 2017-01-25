В Белгороде прокуратура обязала приставов взыскать с МУП «Городской пассажирский транспорт» около 260 тысяч рублей

В Белгороде прокуратура провела проверку и обязала судебных приставов взыскать с МУП «Городской пассажирский транспорт» 257,85 тысячи рублей компенсации работнику, который получил травму на производстве.
Сотрудники прокуратуры установили, что судебный пристав, который должен был взыскать деньги с предприятия, за шесть месяцев так и не сделал этого, поэтому работу поручили межрайонному отделу судебных приставов. Только после этого пострадавшему возместили около 58 тысяч рублей материального ущерба и компенсировали моральный вред в размере 200 тысяч рублей.