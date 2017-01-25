В Белгороде прокуратура обязала приставов взыскать с МУП «Городской пассажирский транспорт» около 260 тысяч рублей

Музыкант и танцовщица танго Дана Сакимова расскажет об истории танго, его стилях и особенностях исполнения. В субботу, 4 июня, в бизнес-пространстве «Контакт» проведут лекцию по истории танго и оркестрам. Её проведёт музыкант и танцовщица танго Дана Сакимова.— На нашей лекции вы узнаете о том, как, когда и где появилось танго. Мы расскажем, как оно развивалось и изменялось с годами, какие существуют стили и как их танцуют. И самое главное — мы уделим внимание тому, с чего начинается танго — музыке, — рассказали организаторы.Участие в лекции платное — 50 рублей. Начало в 18:30. Подробнее можно узнать на странице мероприятия во «ВКонтакте». Из соседних областей в Сухум и Адлер по железной дороге можно добраться быстрее, чем из областного центра. На минувшей неделе российские железнодорожники возвестили об открытии прямого сообщения между Белгородом и Сухумом. Поезда из областного центра на Северный Кавказ перестали ходить в 2014 году: тогда из расписания исчез поезд «Москва — Адлер», следовавший через территорию Украины, охваченную сегодня военными действиями.В том же 2014 году железнодорожное сообщение с полуостровом через соседнее государство также было остановлено, а Белгород оказался в своеобразной транспортной изоляции, поскольку курортные поезда из центра России в Крым и на Северной Кавказ были пущены через Воронеж.Сейчас в расписании появился летний поезд сообщением № 579/580 «Белгород — Сухум». Со 2 июля его запускает Федеральная пассажирская компания. Курсировать поезд будет раз в шесть дней. Время в дороге составит почти двое суток (44 часа), поскольку составы будут ходить через Воронеж (время отправления из Белгорода в 12 часов 50 минут, прибытие в Сухум в 9 часов 25 минут). Тем не менее, судя по расписанию РЖД, билетов на первый рейс осталось не так уж и много. Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, билеты в купе за 4810 и плацкарте за 2816 рублей, которые в минувшую пятницу поступили в открытую продажу, были раскуплены в первой половине дня. Во многом это связано и с тем, что сам поезд из Белгорода будет отправляться с пятью вагонами в составе, в Воронеже и Ростове-на-Дону к нему будут цеплять ещё 13. Есть вероятность, что билеты активно раскупались пассажирами, следующими с транзитных станций.Хоть и Гагра стала ближе белгородцам, альтернатива двухсуточному переезду на знаменитый абхазский курорт всё же есть, пусть и с пересадками. Напомним, что ранее Юго-Восточная железная дорога организовала так называемые мультимодальные перевозки: часть участка пути пассажиры преодолевают на автобусах, часть — на поезде. Для удобства пассажиров время курсирования железнодорожного и автотранспорта синхронизировано. Так, из Белгорода в Россошь белгородцев перевозят два автобуса с отправлением в 8:40 и 15:00. Прибывают они до места назначения через пять часов. Из Россоши пассажиры отправляются на юг поездами кавказского направления: № 87 «Нижний Новгород — Адлер», № 49 «Санкт-Петербург — Кисловодск», № 302 «Минск — Адлер», № 4 «Москва — Кисловодск», № 505 «Тамбов — Новороссийск», № 104 «Москва — Адлер» и другими. Далее, сев, например, в 14:19 на поезд № 87 «Нижний Новгород — Адлер», на конечную станцию можно добраться уже в десять утра. В 13:41 из Адлера до станции Гагры ходит электропоезд, который прибывает в 15:29. Такой маршрут следования на курорты Абхазии может обойтись пассажирам от 2,5 тысяч рублей в плацкарте до 3,5 тысячи рублей в купе (а в некоторых поездах билет в купе обойдётся дешевле 2 тысяч рублей) с учётом стоимости автобуса «Белгород — Россошь» (500 рублей). Проследовав таким маршрутом, до Абхазии можно добраться гораздо быстрее и дешевле. Ещё один вариант маршрута до берегов Чёрного море железнодорожным транспортом лежит через Курск: в летний период через соседний областной центр ходят два поезда: № 283 «Москва — Адлер» и чередующийся № 360/368 «Калининград/Смоленск — Адлер». Время их следования до конечной станции от 31 до 33 часов. Однако, даже с учётом поездки из Белгорода в Курск и из Адлера в Гагры время в пути гораздо меньше двух суток. Цена вопроса — практически та же, что и с вариантом «Белгород — Сухум». Очевидно, что в ближайшее время альтернативных вариантов для путешествия белгородцев на курорты Северного Кавказа не предвидится. Тем не менее, выбирая свой маршрут на отдых, приложив усилия, можно сэкономить не только на стоимости железнодорожных перевозок, но и на времени, затраченном на проезд. В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу «Белогорье» переиграло оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0. В субботу, 13 февраля, волейбольный клуб «Белогорье» на домашней площадке принимал «Нефтяник» из Оренбурга. Несмотря на проигрыш «львов» со счётом 1:3 в предыдущей встрече с этим клубом, на этот раз две первых партии оренбургские волейболисты отдали практически без борьбы — 25:10 и 25:12.По настоящему составить конкуренцию белгородскому клубу у гостей получилось только в третьем сете. К первому техническому перерыву «Нефтяник» впервые за матч вёл одно очко. Но уже ко второму перерыву вперёд снова вышло «Белогорье». Итог — 25:19 и 3:0 по сетам.В следующем 16-м туре «Белогорье» вновь сыграет дома. 20 февраля «львы» примут «Югру-Самолтор» из Нижневартовска. Матч первого круга с нижневартовским клубом прошёл 31 января и закончилась победой белгородецв со счётом 3:0. Организаторы планируют привлечь около 300 велосипедистов и проехать с ними по центральным улицам Белгорода. В воскресенье, 4 сентября, на парковке ТРЦ «Рио» в 13 часов начнётся велопарад. Принять в нём участие может любой желающий старше 14 лет. Заранее регистрироваться не нужно. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?127"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-127772773_1", -127772773, 1, '5SOnuJTx9N6slyJNxBts_tSULA', {redesign: 1, width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Организаторы ждут велосипедистов, которые знают правила дорожного движения, но перед стартом они всё равно проведут инструктаж по технике безопасности на дороге. Они планируют собрать около 300 человек, проехать с ними по центральным улицам Белгорода около восьми километров и финишировать в парке «Победы». , что в июле губернатор Евгений Савченко на малом заседании правительства предложил муниципалитетам поощрять желание жителей ездить на велосипедах. Константин Полежаев тогда заявил, что в мэрии разрабатывают проект, по которому велосипедистам будут предоставлять часть правой полосы на основных городских маршрутах. «Молодогвардейцы» приглашают жителей города пробежать от БГТУ им. Шухова до музея-диорамы. В субботу, 26 декабря, белгородское отделение «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» проведёт массовый забег в поддержку российских легкоатлетов, отстранённых от участия в международных соревнованиях. Акция должна стать частью федерального мероприятия солидарности со спортсменами, которых не допустил к турниру Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций.Для бегунов подготовили дистанцию от «Технолога» до музея-диорамы, где участники забега выстроятся в очертания олимпийских колец.Напомним, что российских легкоатлетов в ноябре 2015 года отстранили на неопределённый срок от соревнований из-за допингового скандала. Тогда против спортсменов были выдвинуты обвинения и призывы к дисквалификации. Предполагается, что из-за этой истории представители России не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае 2016 года. Вернувшийся на ринг после трёхлетнего перерыва старооскольский боец смешанных единоборств Емельяненко одержал победу техническим нокаутом в первом раунде против японского кикбоксёра Джайдипа Сингха. 31 декабря староосколец Фёдор Емельяненко вышел на ринг с японским кикбоксёром индийского происхождения Джайдипом Сингхом. Бой в тяжёлом весе прошёл в рамках японского турнира Rizin Fighting World Grand Prix. После успешной серии ударов на второй минуте боя Фёдор перешёл в борьбу, продолжая наносить сопернику жёсткие короткие удары. На четвёртой минуте первого раунда Фёдор нокаутировал Сингха, так и не дав ему возможности подняться на ноги.— Я знаю, что сейчас нас смотрят в России, я поздравляю вас, друзья, с Новым годом и Рождеством, — заявил Емельяненко после боя.39-летний Емельяненко по итогам предварительного взвешивания перед боем весил 106,9 килограмма, 28-летний Сингх на 1,1 килограмма меньше — 105,8 килограмма. Российский боец считался фаворитом встречи: многие эксперты говорили, что этот бой является для Фёдора номинальным, к тому же он подходил к поединку в отличной физической форме. Что касается Сингха, то многие отмечали, что его ударной техники может быть недостаточно для победы в боях в смешанном стиле. Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по MMA в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS (организация MMA, с которой староосколец впервые начал сотрудничать — прим. ред.), трёхкратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион России по боевому самбо, а также заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Фёдор Емельяненко начал карьеру в 2000 году, в его активе 39 боёв, из которых 34 победы и четыре поражения. Один бой не состоялся. В июне 2012 года бой против бразильского тяжеловеса Педро Риззо не только стал победным для Фёдора, но и последним в его карьере, но спустя три года — летом 2015 года — староосколец заявил, что возвращается в большой спорт.Индийский кикбоксёр Джайдип Сингх с трёх лет живёт в Японии. Выступает в тяжёлой весовой категории на профессиональном ринге с 2006 года. В кикбоксинге он победил 40 раз — 13 досрочных побед и 27 решением судей — и десять раз проиграл. В 2010 году он впервые дрался с российским спортсменом. Тогда на ринг против него вышел Сергей Харитонов. Увы, для российского бойца смешанных единоборств тот бой закончился поражением — Сингх отправил его в нокаут. В карьере Джайдипа в MMA бой с Емельяненко стал третьим. На хозяина квартиры завели уголовное дело. В Вейделевском районе полицейские задержали 50-летнего местного жит