​В Губкине бывшая сотрудница банка вместе со знакомой присвоили себе деньги несовершеннолетней [обновлено]

В Губкине суд признал виновными бывшую сотрудницу банка и её сообщницу в присвоении денег несовершеннолетней клиентки. 22-летняя девушка работала в банке, а её 19-летняя подруга предложила ей присвоить деньги потерпевшей. Для этого сотрудница Сбербанка, имея доступ к персональным данным несовершеннолетней, подделывала её подписи в документах, по которым сама получала деньги.
— Инцидент подтверждаем. Факты мошенничества были выявлены в результате проведённой внутренней проверки. Сотрудница банка, совершавшая мошеннические операции, была уволена. Ущерб клиентам возмещён в полном объёме, — прокомментировали «Фонарю» в секторе коммуникаций и PR Центрально-Чернозёмного банка ПАО «Сбербанк».
Всего две девушки присвоили 36 тысяч рублей. Одну из них, сотрудницу банка, суд признал виновной в мошенничестве и назначил ей штраф 200 тысяч рублей. Другая девушка за подстрекательство и мошенничество получила 160 часов обязательных работ. Из-за амнистии к 70-летию Победы её освободили от наказания и сняли судимость. Обе обвиняемые не работают в банке с октября 2016 года.