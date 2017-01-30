В Белгородской области прокуратура добивается прекращения полномочий депутата, похитившего у пенсионера 50 тысяч рублей

Прокуратура Белгородской области внесла представление главе Красненского сельского поселения Алексеевского района и обязала его рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата земского собрания, которого осудили ещё в ноябре 2016 года. До сих пор депутат, признанный виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, причинившем значительный ущерб гражданину, не сложил свои полномочия.
Напомним, что в апреле 2015 года обвиняемая, которая тогда работала в одном из отделений Сбербанка, подделала подпись пожилого вкладчика, сняла с его счёта деньги, забрала себе 50 тысяч рублей и открыла новый счёт, куда положила остаток средств пенсионера.
— Факты мошенничества выявлены в результате проведённой внутренней проверки. Сотрудница банка, совершавшая мошеннические операции, была уволена. Ущерб клиентам возмещён в полном объёме, — прокомментировали происшествие в пресс-службе Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк.
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