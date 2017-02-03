​Главу Вейделевки оштрафовали за отсутствие на сайте администрации информации о качестве воды

Прокуратура Вейделевского района оштрафовала главу посёлка Вейделевка за нарушение закона «О водоснабжении и водоотведении». На сайте местной администрации отсутствовала информация о качестве воды, которую используют в поселковой системе водоснабжения.
По закону, органы местного самоуправления обязаны раз в год информировать граждан о качестве подаваемой в трубопроводах воды. Для этого можно использовать сайт администрации или СМИ. В Вейделевке чиновники не делали этого в 2015 и 2016 годах.
На главу посёлка возбудили административное дело. Суд признал вину чиновника и назначил ему штраф 3 тысячи рублей.