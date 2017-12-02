В Белгороде пьяный водитель на пешеходном переходе сбил двух пожилых женщин

В пятницу, 1 декабря, вечером на улице Королёва возле дома № 5 водитель на Renault Megane сбил двух пожилых женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 75-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице, вторая — находится в реанимации. У водителя оказалось просроченное водительское удостоверение. Кроме того, по предварительной информации пресс-службы управления ГИБДД по Белгородской области, во время ДТП он был пьян.

Всего в первый день зимы в регионе произошли восемь аварий, в которых пострадали девять человек, причём семеро из них — пешеходы, которых сбили водители на машинах.