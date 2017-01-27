В Белгородском районе разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода [обновлено]

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о розыске водителя, который скрылся с места аварии. ДТП произошло утром 26 января. Водитель на неустановленном автомобиле в селе Репное Белгородского района на улице Второй Центральной возле 16-го дома сбил пешехода.
В пятницу, 27 января, портал «БелНовости» опубликовал подробности ДТП. По информации издания, водитель ехал на автобусе ПАЗ белого цвета, на правой стороне которого были полосы зелёного и красного цветов. 75-летняя пенсионерка, которую сбил автобус, умерла на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД просят очевидцев позвонить в дежурную часть по телефонам +7 (4722) 51-61-11, 51-77-16 или 02.