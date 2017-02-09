В Белгороде арестованный начальник Прохоровского ОМВД попытался покончить с собой в следственном изоляторе. Информация об этом появилась в нескольких областных СМИ со ссылкой на адвоката обвиняемого. Также защитник пояснил, что не смог поговорить со своим подзащитным. Сейчас отстранённого от выполнения должностных обязанностей полицейского отправили обратно в СИЗО.



— Его жена разговаривала с лечащим врачом. Насколько мне известно, со слов жены, у него была клиническая смерть. Нас к подзащитному не пустили. Сослались на то, что мы обязаны с начальником оперативной части пройти к нему в палату. Палата была оборудована видео- и аудиозаписью, что исключало конфиденциальное общение, как это предусмотрено по закону. У нас даже встречи не было. В итоге завтра апелляция, а мы в нормальном ключе даже пообщаться не можем, — сообщил «БелПрессе» адвокат обвиняемого.



Напомним, главу Прохоровского ОМВД и его подчинённого обвиняют в избиении задержанного. По версии следствия, в ноябре 2016 года полицейские напали на мужчину в служебном кабинете. Потерпевшему нанесли около 50 ударов по разным частям тела, а затем надели наручники и насильно влили в рот алкоголь. Уголовное дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

Позже суд удовлетворили ходатайство об аресте полицейских на время следствия. Начальника Прохоровского ОМВД арестовали на два месяца, а второго сотрудника полиции посадили под домашний арест тоже на два месяца. Такое решение было обусловлено тем фактом, что оперуполномоченный признал свою вину по предъявленному обвинению и начал сотрудничать со следствием.

Начальник Прозоровского ОМВД в суде, скриншот видео Евгении Гребеник