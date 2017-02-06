В Белгородской области начальника районного ОМВД арестовали на время следствия

В Свердловском районном суде удовлетворили ходатайство следователей об аресте начальника ОМВД России по Прохоровскому району и его подчинённого на время следствия. Начальника Прохоровского ОМВД арестовали на два месяца, а второго сотрудника полиции посадили под домашний арест тоже на два месяца. Такое решение было обусловлено тем фактом, что оперуполномоченный признал свою вину по предъявленному обвинению и начал сотрудничать со следствием.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» пояснили, что обоих обвиняемых отстранили от исполнения должностных обязанностей.
Напомним, что полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств — по версии следствия, они не только избили задержанного мужчину и надели на него наручники, но и попытались насильно его напоить алкоголем. За всё это им грозит до десяти лет тюрьмы.