​Глава Красногвардейского района просит суд взыскать миллион рублей с местного жителя за репост в соцсетях

Четыре победителя получат подарки от компании «Ростелеком» и редакции «Фонаря». Редакция Fonar.tv вместе с компанией «Ростелеком» объявляют о начале фотоконкурса «Добрая связь». Участники должны сделать фотографию со стационарным телефоном, оригинально подписать её, обязательно используя название проекта «Добрая связь» или компании «Ростелеком», и самостоятельно загрузить в альбом во «ВКонтакте» или прислать на почту ad@fonar.tv и Marina_Lukyanova@center.rt.ru.Организаторы определят трёх победителей, набравших наибольшее количество «лайков» и комментариев во «ВКонтакте». Кроме того, компания «Ростелеком» вручит специальный приз автору лучшего фото и самой оригинальной подписи.Конкурс продлится до 30 марта. Кстати, для тех, кто не знает, где сделать оригинальное фото с винтажным телефонным аппаратом, у нас есть небольшая подсказка — обратитесь в белгородский музей связи. Там вам не только покажут разнообразные телефоны, но и расскажут об эволюции телефонной связи. Музей находится на проспекте Славы, 126 и работает с понедельника по пятницу. Его сотрудники по предварительной записи проводят бесплатные экскурсии. Договориться об экскурсии можно по телефону +7 (4722) 22-94-25. Экскурсии проводят со вторника по пятницу с 11:00 до 16:00На правах рекламы Полицейские и волонтёры искали 69-летнего мужчину более пяти часов. В Валуйском районе нашли и доставили домой 69-летнего мужчину, который рано утром пошёл на рыбалку и заблудился.Его жена обратилась в полицию около десяти часов вечера и рассказала, что муж до сих пор не вернулся с рыбалки. Она сказала, что примерно знает, куда мог отправиться её супруг и объяснила, что у него больное сердце и слабое зрение.Более пяти часов полицейские и волонтёры искали мужчину. Его нашли на другом пруду, куда он отправился из-за плохого клёва в первом месте. Он рассказал, что не смог уйти, потому что было скользко и стояла плохая погода. Осмотревшие его медики уверили, что его здоровье в порядке. Осуждённый хотел отомстить мужчине, который помешал ему распивать во дворе алкоголь. В пятницу, 29 апреля, Октябрьский районный суд опубликовал решение по делу белгородца, который из мести поджёг дверь в жилом доме. В августе 2015 года мужчина распивал спиртные напитки во дворе одного из домов, к нему с замечанием обратился жилец дома. Мужчина пошёл в подъезд, нашёл картонный короб, положил его под дверь квартиры и поджёг. Огонь повредил входную дверь и коврик. Суд оценил ущерб в 10,5 тысячи рублей. Суд приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы за умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений. Мужчина зацепился за коряги и не мог выбраться из воды. В субботу, 29 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о происшествии на воде. Вечером 27 августа в центре Ракитного во время рыбалки с берега мужчина оступился и упал в воду. Он зацепился за коряги и не мог самостоятельно выбраться из водоема. Его спасли сотрудники районного отделения МЧС. Рыбака передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу. Информацию о том, что девочка найдена, «Фонарю» подтвердили в УМВД по Белгородской области. Новорождённая девочка, пропавшая 10 марта в перинатальном центре Белгорода, нашлась в Курской области. Новость об этом редакции «Фонаря» подтвердили в УМВД по Белгородской области.В УМВД по Белгородской области пояснили, что девочку удалось найти благодаря совместным действиям курской и белгородской полиции. — Состояние здоровья девочки будет оценено прибывшими на место происшествия медиками. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, — говорится в официальном заявлении ведомства. По информации «Комсомольской правды», похитительница родила мертвого ребенка, а дома сказала, что всё хорошо.Напомним, около двух часов дня в четверг, 10 марта, стало известно об исчезновении девочки из отделения патологии новорожденных областного перинатального центра. В следственном управлении СК РФ по Белгородской области назначили служебную проверку. Позже уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов заявил, что поручит своему представителю в Белгород контролировать ситуацию с поисками исчезнувшего младенца. Волонтёры из белгородского отделения «Лиза Алерт» и местная организация «Скорая молодёжная помощь» вечером 10 марта создали штаб и начали поиски пропавшей из перинатального центра девочки. Сверхскоростной интернет доступен в десяти районах области. Компания «МегаФон» удвоила LTE-покрытие в Белгородской области. Теперь сверхскоростным интернет доступен в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Прохоровском и Белгородском районах области. Пользоваться таким интернетом могут более 700 тысяч жителей крупных городов области, районных центров, прилегающих к ним сёл и деревень. — Городским и сельским населением всё более востребованы быстрые и надёжные 4G-сети, ставшие удобной альтернативой проводному интернет-соединению. LTE-сервисы особо популярны в бизнес-центрах, парковых зонах и в районах пригородных частных домовладений, а также в малых населенных пунктах, где ещё нет широкополосного доступа в глобальную сеть. С помощью 4G абоненты всё чаще получают госуслуги, оплачивают покупки, дистанционно работают и обучаются, а также общаются с родными и близкими. Для тысяч наших клиентов это новое качество жизни, — комментирует Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании. Оператор рассказывает, что в среднем жители региона потребляют 1 терабайт интернет-трафика в сутки. Самыми «качающими» являются абоненты из областного центра. На правах рекламы В ГИБДД пока не называют причину аварии. Около десяти часов вечера в пятницу, 13 ноября, в Прохоровском районе водитель на грузовике сбил пешехода. 50-летний водитель КамАЗа, двигаясь со стороны Прохоровки в Скородное, наехал на 40-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Точная причина аварии пока выясняется.Всего за сутки 13 ноября в Белгородской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали пять человек. Бой закончился на 22-й секунде первого раунда нокаутом Вадима Немкова. Вадим Немков из Старого Оскола, чемпион мира и Европы по боевому самбо, на центральном поединке международного турнира «Плотформа S-70» в Сочи одолел бразильца Хоакими Ферейра.Россиянин уложил бразильского бойца нокаутом на 22-й секунде первого раунда.На турнире по профессиональному боевому самбо в Сочи сборная России по боевым искусствам встречалась со сборной мира, которую представляли спортсмены Бразилии, Великобритании, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. По итогам боёв сборная России оказалась сильнее.Турнир в Сочи посетил президент России Владимир Путин, здесь же он поздравил победителей. В региональном правительстве пока не сообщают, кто займёт его место. В среду, 1 июня, на сайте регионального правительства появилась информация об отставке первого заместителя губернатора Белгородской области Валерия Сергачёва.— Подписано распоряжение губернатора области № 305-р от 31 мая 2016 года. Трудовой договор расторгается по соглашению сторон, — говорится в сообщении.Валерий Сергачёв работал в областном правительстве с 2011 года, пост заместителя губернатора он занял в 2012 году. Кто займёт место Сергачёва пока не сообщается. Ранее свой пост в правительстве области покинул Николай Калашников, курировавший ЖКХ в должности заместителя губернатора. Родственникам и гражданской жене Евгения Вахтина предлагают отказать в выплате больницей моральной компенсации. В Белгороде начались прения сторон по делу врача Ильи Зелендинова, от удара которого погиб пациент второй горбольницы. Прокуратура ходатайствует о мере наказания для обвиняемого в виде десяти лет и шести месяцев лишения свободы, а также запрета на ведение медицинской деятельности в течение трёх лет.Кроме того, гособвинение просит отказать в удовлетворении гражданских исков потерпевших к больнице в полном объёме. Напомним, что гражданская жена погибшего Евгения Вахтина, его дочь и внучка потребовали в качестве возмещения морального вреда 7,5 миллиона рублей, а в ходе слушаний по делу выступили с просьбой изменить ответчика с Зелендинова на вторую городскую больницу как работодателя, который несёт ответственность за действия своих работников.Напомним, что судебные слушания начались 26 февраля. Во вторник, 15 марта, стороны завершили представлять доказательства по делу. Бывший хирург городской больницы № 2 Илья Зелендинов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пациенту, повлёкшем по неосторожность его смерть, а также нанесение побоев из хулиганских побуждений. Младенцу оказали помощь только после того, как с объезда вернулся дежурный педиатр. Жительница Прохоровского района пожаловалась в местную прокуратуру на заведующую детским отделением районной больницы, которая отказалась провести осмотр её 11-месячного ребёнка. В начале ноября 2015 года женщина вызвала «скорую» своему сыну, у которого была высокая температура. Маму и малыша доставили в больницу для постановки диагноза. В больнице была только заведующая отделением, которая отказалась осматривать ребёнка, ссылаясь на то, что у неё закончился рабочий день. Она нарушила закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и клятву Гиппократа.Малыша осмотрели только тогда, когда после объезда участка в больницу вернулся дежурный педиатр. Прокуратура провела проверку и обязала главного врача Прохоровской районной больницы не допускать подобных нарушений и наказать виновных в произошедшем. Заведующую детским отделением и и. о. заместителя главного врача по медицинской части привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Новооскольского района будет контролировать расследование уголовного дела. Суд и прокуратура в Новооскольском районе поддержали ходатайство следствия об аресте виновника ДТП, в котором погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. На 25-летнего мужчину завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Районная прокуратура будет контролировать расследование уголовного дела. Обвиняемому грозит до девяти лет лишения с