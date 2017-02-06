​Глава Красногвардейского района просит суд взыскать миллион рублей с местного жителя за репост в соцсетях

Глава Красногвардейского района Олег Шаполов подал в суд на местного жителя за то, что тот сделал репост сообщения в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении, которое анонимно распространялось в интернете, якобы содержалась информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию чиновника. За это Олег Шаполов требует с ответчика Алексея Каргапольцева 1 миллион рублей.
В заявлении указывается, что ответчик распространил порочащие сведения «путём многократного распространения в сети интернет статьи „Жизнь замечательных людей (ещё немного слов о Белгородской области)“».
Алексей Каргапольцев живёт в Красногвардейском районе. Он работает заместителем координатора в региональном отделении ЛДПР. Его знакомые утверждают, что само сообщение, которое глава района считает порочащим, распространялось анонимно и без источников. Сам Каргапольцев, когда делал репост записи, написал, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.
— Эта информация появилась очень странно. Надо признать, что тот, кто это писал, хорошо знает методы распространения информации. С самого начала она была опубликовала в «Живом журнале», а потом ссылка на материал рассылалась многим в личные сообщения в социальных сетях и предлагалась на публикацию в белгородских группах. При этом рассылкой занимались боты и взломанные страницы... По факту претензии главы района понятны, но он требует 1 миллион рублей, что для Белгородской области вообще нонсенс... Мы, конечно, будем защищать своего члена партии. У нас есть партийные юристы, адвокаты.. Конечно, Алексей может и виноват, что неосознанно выступил ретранслятором, но миллион — это неоправданная сумма, — объясняет Татьяна Лапинская, заместитель координатора по идеологической работе партии ЛДПР.
Мы позвонили в администрацию Красногвардейского района, чтобы получить комментарий о поданном иске. Первый заместитель главы администрации района — начальник управления строительства и ЖКХ администрации района Алексей Горбатенко отказался от комментария, сославшись на то, что это личное дело Шаполова. По словам чиновника, глава района до конца недели будет в отпуске.
Подготовительное заседание суда по рассмотрению иска о защите чести, достоинства и деловой репутации назначили на 8 февраля.