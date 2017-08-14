​В Белгородской области эксперты ОНФ нашли проблемы в работе районных больниц

В Белгородской области члены Общероссийского народного фронта и представители регионального департамента здравоохранения обсудили проблемы местных районных больниц. Рабочая группа ОНФ опросила пациентов пяти больниц и составила список основных претензий к учреждениям.
Выяснилось, что чаще всего люди жалуются на кадровый дефицит узких специалистов, к которым сложно записаться на приём, также есть сложности с получением талонов на диагностику (МРТ и СКТ). Помимо этого, пациенты жаловались на узкие коридоры, слабое освещение и плохую вентиляцию, нехватку кабинетов УЗИ. Ещё респонденты отметили, что в районных поликлиниках сложно передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья.
Заместитель руководителя облздрава Людмила Крылова прокомментировала озвученные проблемы. Чиновница рассказала, что вопросам кадрового и материально-технического обеспечения медучреждений в регионе уделяется повышенное внимание. При этом она признала, что, например, сельские больницы и поликлиники укомплектованы специалистами только на 60 процентов. Проблему доступности медучреждений для маломобильных людей департамент пообещал решить к концу 2018 года.
В ОНФ замечания пациентов передали в департамент, а людей просят оценивать больницы на сайте проекта «Народная оценка качества».
Напомним, что в конце июля блогер Сергей Лежнев опубликовал квитки на получение зарплаты, которые, по его словам, предоставили медсёстры Прохоровской центральной районной больницы. На квитках видно, что зарплаты прохоровских медработников за год снизились почти на 10 тысяч рублей — с 22,525 тысячи до 13,076 тысячи рублей. Позже региональный департамент здравоохранения проверил заявление блогера и не нашёл нарушений с начислением зарплат. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Также в середине июля облздрав начал проверку городской детской больницы Белгорода после того, как в СМИ появилась новость о том, что младшие медицинские работники учреждения хотят выйти на митинг из-за зарплат в 8–13 тысяч рублей. На пресс-конференции представители управления по труду и занятости населения заявили, что знают о возникающих проблемах с зарплатами среднего медицинского персонала.