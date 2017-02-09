В Белгородской области могут закрыть Песчанский спиртзавод

Заявки для участия принимают до 31 марта 2017 года. Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» начал принимать заявки на участие во втором фестивале современного театра «Наш кислород», который пройдёт в Белгородском государственном центре народного творчества 13 и 14 мая этого года. фестиваль будут приниматься спектакли, поставленные только по произведениям современных драматургов (дата написания пьесы — не ранее 1970 года — прим ред.). Кроме театральных деятелей, «Новая сцена-2» приглашает к сотрудничеству спонсоров, волонтёров и всех неравнодушных к театральному искусству людей. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?137"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-108781312_264", -108781312, 264, 'mDAyImSHfDu8dY_0vXACtdIc1Ss', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Заявку надо прислать на почту оргкомитета nash.kislorod@gmail.com до 31 марта 2017 года включительно. Перед отправлением заявки, прочитайте положение, чтобы учесть все детали. По всем вопросам обращаться по телефону +7 (920) 557-18-13. Узнать, как проходил прошлый фестиваль можно в нашем интервью, которое мы взяли у Оксаны Погребняк, главного организатора. Мужчина напился и стал приставать к ребёнку. По информации Следственного управления СК по Белгородской области, 65-летнего белгородца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над ребёнком. В конце июля 2016 года 7-летняя девочка вместе с мамой была на даче. К ним приехал их знакомый, который напился и стал приставать к девочке. Он воспользовался её беспомощностью и совершил действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала родным только 11 августа. Тогда же мама написала заявление в полицию. Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас проверяют его причастность к другим преступлениям. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Медицинское освидетельствование показало, что владелец машины был трезв. В среду, 23 декабря, в Белгороде на улице 5 Августа водитель на иномарке сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток получил травмы, и его доставили в детскую областную травматологию.Водитель прошёл медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что он был трезв.По предварительной версии, причиной аварии стало непредоставление автомобилистом преимущества пешеходу. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. В ГИБДД заявили, что количество нетрезвых водителей увеличивается перед Новым годом. В Белгородской области в 2015 году автомобилисты в алкогольном опьянении совершили 101 ДТП, в которых 17 человек погибли и 121 человек получили травмы. За последние 11 месяцев 5 тысяч водителей лишили прав за управление в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. А за повторное управление автомобилем в алкогольном опьянении с 1 июля по 1 декабря возбудили 292 уголовных дела.В ГИБДД региона заявили, что перед новогодними каникулами проблема вождения в алкогольном опьянении становится ещё более актуальной. Тех, кто заметил нетрезвого водителя, просят звонить в дежурную часть УГИБДД по телефонам +7 (4722) 26-42-30 и 35-28-11. Жительница Майского подожгла автомобиль в соседнем дворе, чтобы избежать подозрений в поджоге ещё одного автомобиля у себя во дворе. По информации пресс-службы Белгородского районного суда, двух жителей Белгородского района обвиняют в умышленном уничтожении имущества путём поджога. в мае 2016 года во дворе дома в посёлке Майский поругались две женщины — водитель автомобиля и пешеход. Водитель посигналила женщине, идущей по проезжей части, но той это не понравилось. Спустя неделю женщина-пешеход выпивала вместе со своим знакомым. Она пожаловалась мужчине, что поссорилась с одной из жительниц и показала её машину. После застолья мужчина пошёл домой, захватив с собой бутылку с бензином из дома своей подруги. Когда он проходил мимо автомобиля обидчицы, обвиняемый облил его бензином, поджёг и скрылся.Через полчаса его знакомая увидела, что машина обидчицы сгорела, а рядом с ней была её бутылка с бензином. Она поняла, что друг за неё отомстил. Чтобы избавиться от подозрений в поджоге, обвиняемая пошла в соседний двор, облила первую попавшуюся машину и подожгла. Автомобиль потушили, а женщину задержали полицейские. Стоимость ремонта автомобилей обошлась их владельцам более чем в 300 тысяч рублей. За умышленное уничтожение имущества обоим обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы. Следователь хотел получить 150 тысяч рублей за «оправдание» невиновного водителя. Следственное управление по Белгородской области предъявило обвинение бывшему следователю за покушение на мошенничество.В июне 2015 год в Прохоровке произошла авария с участием легкового автомобиля и велосипеда. Обвиняемый проводил проверку этого ДТП. По версии следствия, понимая, что водитель автомобиля не виноват в совершении ДТП, следователь сказал ему, что требуется «нужное заключение» с доказательством его невиновности. За это он потребовал 150 тысяч рублей, которые, по его словам, нужно было передать эксперту.В октябре сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности задержали следователя при передаче денег. Дело направлено в суд для рассмотрения. Экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы. За четыре месяца 2016 года в областном центре возбудили 45 уголовных дел за фальшивомонетничество. В Белгороде за четыре месяца 2016 года возбудили 45 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта фальшивых денег. Чаще всего преступники подделывали купюры в 500, тысячу и 5 тысяч рублей. В пресс-службе городского УМВД пояснили, что фальшивые деньги чаще всего обнаруживают в банках — во время инкассации или внесения денег на счета организаций. Также фальшивками часто расплачиваются покупатели в магазинах.В ведомстве сообщили, что в 2016 году в областном центре таксиста приговорили к году обязательных работ за сбыт фальшивой купюры. Мужчина утверждал, что получил её от клиента и пытался расплатиться ею в магазине вместо того, чтобы обратиться в полицию. «Зелёный фронт» отправил жалобы в прокуратуру и управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области. Активисты «Зелёного фронта» нашли в окрестностях Старого Оскола шесть несанкционированных свалок. Скопления мусора обнаружили на площадках «Транспортная», «Белтекс», «Дорожная», а также на территории жилого района «Научной центр» и в селах Озерки и Выползово. По наблюдениям активистов, в районе села Выползово и жилого района «Научный центр» свалки находились рядом с дорогами. Скопления отходов на площадках «Дорожная» и «Транспортная» нашли в поле и на грунтовом участке немного южнее. О незаконных свалках в селе Озерки и на площадке «Белтекс» рассказали жители Старооскольского района. Там выявили нарушения действующего законодательства: свалки не были ограждены забором, проезд через них не контролировался, а возле свалок обнаружили следы возгораний. На всех объектах нашли не только помои, бытовой и строительный мусор, но и большое количество не сгоревшего пластикового и резинового мусора, а также разлитые нефтепродукты. — Экологи ждут от местных властей ликвидации стихийных свалок. Жалобы были направлены в Старооскольскую городскую прокуратуру, администрации Старооскольского района и в управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области, — рассказал «Фонарю» координатор «Зеленого фронта» по Белгородской области Кирилл Болгов. В музее прошла презентация интерактивного стола. В Старооскольском краеведческом музее провели презентацию нового интерактивного стола, на котором можно играть в обучающие игры и проводить виртуальные экскурсии. Технику купили на средства гранта компании «Металлоинвест».Сейчас в интерактивном столе установлено две игры, которые сделали сотрудники музея. Чтобы посетители музея могли в них играть, им надо знать историю города и местных памятников. Например, для игры «Прогулка по улице Курской» местный художник специально нарисовал Курскую улицу начала XX века, по которой ходят люди в одежде разных времён. Игроку предлагается выбрать персонажей, которые одеты аутентично времени.— Наш музей стал первым муниципальным музеем области, у которого есть такой замечательный интерактивный стол. Пока мы создали две игры, но возможности стола намного больше, поэтому в дальнейшем мы планируем объявить творческий конкурс на создание обучающих игр. Мы ищем новые формы работы с посетителями, особенно с детьми, — рассказала Светлана Мищерина, директор музея. Антимонопольная служба провела проверку по обращению активиста Общероссийского народного фронта. Управление федеральной антимонопольной службы по Белгородской области проверило заявление эксперта проекта ОНФ «За честные закупки» Игоря Гладкова о строительстве кафе «Оранжевый остров» в Белгороде. Руководитель ведомства Сергей Петров рассказал, что управление не нашло нарушений антимонопольного законодательства.— Мы отказали в рассмотрении жалобы. Формально всё законно. Процедура не нарушена. Также нам прислала прокуратура Белгорода дополнительные материалы о том, что якобы есть согласованные действия между мэрией и хладокомбинатом. Мы их отправили в ФАС России, — пояснил руководитель регионального УФАС.Сергей Петров заявил, что конкуренцию в сфере быстрого питания нужно поощрять. — Давайте мы больше сделаем этих предприятий питания в шаговой доступности. Пусть их будет по улице Ленина не 11, а 100. Мы пришли к тому, что в центре города мы не можем купить мороженого или воды в жару. А эти киоски должны быть на каждом углу. В середине 2000-х у нас начали бороться с ларьками. Доборолись.Напомним, после обращения Гладкова в прокуратуру Белгорода были обнаружены нарушения градостроительного и антимонопольного законодательства при строительстве павильонов-кафе «Оранжевый остров». Женщина останется в СИЗО до 10 августа. В четверг, 5 мая, Октябрьский районный суд в Белгороде по ходатайству следствия продлил срок ареста обвиняемой в похищении ребёнка.