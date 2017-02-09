В Белгородской области могут закрыть Песчанский спиртзавод

В Белгородской области планируют закрыть Песчанский спиртзавод. Закрытие предприятия обсуждали на заседании комитетов облдумы. Депутаты говорили о сложностях в этой сфере, которые начались ещё в 2011 году, когда решением суда приостановили работу Весёлолопанского спиртзавода.
По мнению депутата облдумы Игоря Барщука, закрытие Песчанского спиртзавода очень критично для области. По официальным данным, за 2016 год алкоголь в регионе уже подорожал на 9 процентов.
— Нужно понимать причины закрытия, на каком уровне принималось решение, кем. И что несёт региону закрытие предприятия. Количество рабочих мест, — цитирует ИА «Бел.Ру» Анатолия Попкова, депутата Белгородской областной думы.
Депутаты попросили сотрудников департамента экономразвития подготовить аналитическую записку о состоянии дел в трёх белгородских спиртзаводах и просчитать, сколько потеряет областной бюджет от закрытия Песчанского спиртзавода.
Напомним, что недавно ФАС начала проверку рынка алкогольной продукции региона на предмет протекционизма .