​ФАС подозревает Белгородскую область в «протекционизме на алкогольном рынке»

Федеральная антимонопольная служба начала проверку в Белгородской области по выявлению фактов «регионального протекционизма на алкогольных рынках». В ведомстве предполагают, что белгородская ассоциация «Качество жизни», которая занимается добровольным сертифицированием алкоголя, может влиять на доступ производителей к местному рынку.
В январе ведомство выборочно проверило организацию поставок алкоголя на белгородский рынок через торговые сети. Выяснилось, что на всех бутылках были марки некоммерческой организации «Качество жизни», что было похоже на дополнительную сертификацию. В ФАС посчитали, что такая маркировка может быть препятствием для производителей из других регионов, которые хотят зайти на местный рынок. В ведомстве предположили, что таким образом в регионе поддерживают продукцию местных производителей.
Глава белгородского УФАС Сергей Петров пояснил, что производители алкоголя и его продавцы на «Качество жизни» не жаловались. Чиновник добавил, что региональное УФАС проверяло местные торговые точки, и там тоже продавались бутылки без марки ассоциации.
— Ассоциация проверяет продукцию производителя и, в случае соответствия качества, предоставляет дополнительный знак отличия. Есть спиртное, на котором таких марок нет, но я, если честно, эти бутылки не рискую покупать. У нас в 30 километрах от облцентра — граница с Украиной, откуда возят местную продукцию вообще без каких-либо акцизов, а в свете недавних событий в Иркутске это может быть опасно, — комментирует «Коммерсанту» Петров.
Однако с чиновником не согласны анонимные ритейлеры, с которыми якобы поговорил журналист «Ведомостей». Продавцы утверждают, что местные власти требуют, чтобы весь алкоголь на областных прилавках проходил сертификацию в «Качестве жизни». А саму проверку якобы могли пройти только те производители, которых рекомендовали местные власти.
— В Белгородской области — классическая схема регионального протекционизма, — соглашается другой ритейлер. — Алкоголь из Белгородской области закупается без ограничений, остальной должен идти через рекомендованные местные структуры. Стоимость ввезённого алкоголя завышается, а местный получает минимальную цену на полке и конкурентное преимущество. Рычаг давления на продавца — оптовые и розничные алкогольные лицензии, выдача и продление которых — в руках региональных властей, — пишут «Ведомости».
Напомним, что в 2014 году региональное УФАС уже устанавливало факт «протекционизма» при реализации алкоголя в области. Тогда ведомство признало, что местный дистрибьютор ООО «Добрыня» нарушило закон о защите конкуренции. Из решения суда следовало, что компания устанавливала экономически необоснованные цены и таким образом создавала неравные условия для алкоголя из других регионов. Позже компания обжаловала это решение в Арбитражном суде.