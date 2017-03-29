В Белгороде Mercedes столкнулся с автобусом

В среду, 29 марта, в Белгороде автомобиль Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал по 223 маршруту. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, водитель иномарки выехал на встречку, где и произошло столкновение.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют автоинспекторы. Полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефонам +7 (4722) 352-832, +
Как сообщает портал «БелНовости», водителя иномарки забрала скорая. Чтобы его достать из машины потребовалось задействовать специальные средства. Из-за километровой пробки некоторые пассажиры автобусов покидали их и шли дальше пешком. По информации ИА «Бел.Ру», всего в ДТП пострадали четыре человека, а водителя Mercedes госпитализировали в тяжёлом состоянии.