МТС: Белгородцы покупают самые дорогие 4G-смартфоны в Черноземье

На заседании правительства Белгородской области в Губкине губернатор Евгений Савченко выслушал оправдания «аутсайдеров» областного рейтинга проектного управления и похвалил лидеров. Глава региона назвал проекты «главным спасением» и дал понять, что отстающих по этому направлению быть не должно. О том, как белгородские чиновники «заглядывают за горизонт», следил специальный корреспондент «Фонаря». Под конец последней полной июньской недели все главы районов и городов Белгородской области собрались в Губкине. Им предстояло увидеть лучшие достижения местных жителей, а затем поучаствовать в выездном заседании правительства региона, посвящённом проектному управлению.Чиновникам показали автобусы с безналичной оплатой, «здоровые» предприятия, дворы без автомобилей, арки и беседки для родителей с детьми и даже компостные ямы. Затем их привезли в новенький дворец культуры «Лебединец» в жилом районе «Лебеди», где ещё несколько лет назад были одни трущобы. Евгений Савченко тестирует системы безналичной оплаты в транспорте, фото пресс-службы губернатора и правительства регионаНа сцену ДК, где разместился импровизированный президиум заседания, губернатор Евгений Савченко вышел с книгой «Губкинские говорушки». Он объяснил, что это новый проект губкинцев — родители записывают за своими детьми их первые фразы и выражения, первую реакцию на людей, животных и сказки, а потом детский лепет переносят на страницы книги. — Ну что, Иван Васильевич, поделись впечатлениями от объезда, — предложил губернатор Евгений Савченко главе Яковлевского района Ивану Бойченко. Тот рассказал, что ему очень понравилась местная «семейная часовня». «Лучше и краше нет!» — заявил глава. — В городе всё создаётся для людей — это философия Губкина, Анатолия Алексеевича, который создаёт пространство для людей, — согласился глава региона, похвалил Анатолия Кретова, который руководит округом уже 20 лет.Савченко отметил «правила игры», созданные в Губкине. — Всякое жизненное явление, бизнес-мероприятие или направление — будь то пассажирские перевозки, коммунальные услуги, торговля — должны иметь чёткие правила игры. Пространство заполняется правилами игры, которые подчиняются интересам подавляющего большинства — простых людей. В каких городах не состоятся эти правила игры, их обязательно установят другие — где-то криминалитет, где-то в своих интересах бизнес, — отметил глава региона, назвав принцип «хорошим комфортно, а плохим не очень» главным для всех руководителей районов.Мэр Белгорода Константин Полежаев, которого Савченко попросил описать впечатления от Губкина следующим, ёмко ответил, что ему всё очень понравилось. К нему присоединился и председатель облдумы Василий Потрясаев, предложивший клонировать Анатолия Кретова. «Современные технологии позволяют», — отозвался Евгений Савченко.Он продолжил свободное общение с правительством региона, рассказав о том, что газете «Белгородская правда» исполняется 99 лет, и зачитал выдержку из подшивки образца 1917 года, которую назвал «злободневной и сейчас».— За последние дни в регионе наблюдается рост пьянства. Пьяные появляются на улицах, в вагонах, железных дорогах, на фабриках, заводах, казармах. Водка появилась в городах и деревнях. На почве пьянства начинаются драки, бесчинства, насилие, погромы. Откуда появилась водка в России? Кто спаивает народ? Раньше Россию спаивал царь, пьянство в России было на руку ему, так как в пьянстве и народной «темноте» покоился царский престол. За дело, товарищи! Все за работу! С падением царского самодержавия пусть исчезнет навеки господство над Россией романовского исчадья «зелёного змия». Исполнительный комитет постановил предложить начальнику городской милиции принять энергичные меры по борьбе против пьянства в городе. Савченко в полушутку поинтересовался, не отменили ли это постановление до сих пор. Замначальника регионального УМВД Владимир Жигайло полувсерьёз ответил, что нет.Здесь же глава региона представил чиновникам их нового коллегу — Евгения Мирошникова, начальника управления информационных технологий и связи. «Он уже в Губкине начинает демонстрировать замечательные пилотные проекты», — заявил Савченко, имея ввиду инициативу Мирошникова по внедрению безналичной оплаты в местном транспорте.Дождавшись права выступить, глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов начал с того, что на его территории расположены два «уникальных природных заповедника» — Ямская степь и Лысые горы, а также самый большой в мире железорудный карьер — и всё это, конечно же, «вызывает большой интерес гостей и жителей города». — Губкинский городской округ к 2025 году должен стать привлекательным и удобным для жизни, — отметил Кретов.На слайде рядом с ним появилась статистика выполнения местных проектов: из 218 задуманных идей «закрыты как нереализованные» всего четыре. Правда, многие, по меткому замечанию Кретова, находятся «в различных стадиях выполнения». «Незначительное количество экономических проектов говорит о том, что мы недостаточно занимаемся привлечением инвестиций для создания новых производств, которые могли бы обеспечить дополнительные рабочие места», — поругал сам себя глава округа.С рождаемостью у губкинцев, по словам их лидера, всё в порядке — всё больше рождается вторых и последующих детей. При этом из-за уменьшения миграции численность населения ежегодно снижается на 500 человек, хотя до 2010 года в округе каждый год становилось больше на 1 тысячу человек.— Фактором изменения ситуации мы считаем ничем не обоснованные публикации в интернет-пространстве о якобы негативных последствиях воздействия ГБЖ (горячебрикетированного железа — прим. ред.). Наша задача — тщательно контролировать выполнение природно-охранных мероприятий и вести разъяснительную работу об истинном положении дел, — заявил Кретов.На критику о высоком уровне онкозаболеваемости в Губкине он ответил статистикой — 360 заболеваний на 100 тысяч человек при среднем областной значении 397 болезней.Чтобы рождались маленькие губкинцы, в округе «реализуется множество проектов убеждения супружеских пар на рождение детей» и сохранения беременности. Например, местная инициатива «Мамочка, возьми меня в свою жизнь» выиграла в региональном конкурсе, а школьники больше и лучше всех в области сдали нормы ГТО — в округе реализуется проект «Трезвые дворы», в котором молодёжи не дают пить у подъездов, убеждая подрастающее поколение призывами «Совесть имей — двор для детей» и другими подобными.Доля горнорудного сектора в общей экономике Губкина составляет 73 процента, а с вводом в 2017 году третьей очереди производства горячебрикетированного железа возрастёт почти до 80 процентов. «Из-за ценовых колебаний на рынках металлургического сырья финансовый результат градообразующих предприятий сводится к минимуму», — обратил внимание на старую проблему Кретов, призвав бизнес активнее включаться в новые отрасли.Глава округа особо отметил, что в прошлом году в Губкине было введено в эксплуатацию 90 тысяч квадратных метров жилой площади — так много жилья здесь не строили никогда. А вот с бесперебойной подачей воды ситуация похуже: Кретов объяснил, что в 28 сёлах пока нет централизованного водоснабжения. Также пока не решена проблема реконструкции действующих очистных сооружений, тем временем комплекс работает «на пределе технических возможностей». Глава округа предложил переориентироваться на строительство локальных очистных сооружений.Анатолий Кретов, фото пресс-службы губернатора и правительства регионаВ заключение доклада он рассказал, что новые места отдыха в Губкине сразу становятся привлекательными для местных жителей и гостей — например, ротонда «Семья» и скамейки для мам с новорождёнными детьми «Приходи — поговорим». А поговорить с самим Анатолием Кретовым можно через «прямую линию с главой администрации», которая, как минимум согласно слайду презентации чиновника, активно работает в Губкине.В ответ губернатор обратил внимание главы округа на проблему создания рабочих мест на сельских территориях.— Проблема какая: земля находится у крупных землепользователей процентов на 75. Фермерских хозяйств тоже не так много, но они работают довольно эффективно. Выход здесь — поддержка сельского предпринимательства, поддержка личных подворий. Чтобы у них доход был хотя бы миллион рублей в год на подворье — вот такую задачу надо поставить. Кто-то цветами, кто-то грибами, кто-то какую-то рыбу разводит — всё, кроме свинопоголовья, можно выращивать.Слово взяла исполняющая обязанности начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Ольга Павлова. Её задача была в том, чтобы рассказать, как другие районы на фоне Губкина создают и выполняют проекты. Докладчик отметила, что работа эта проходит достаточно успешно, учитывая ограниченность районов в финансах. При этом наблюдается тенденция — районы, имеющие равные возможности для развития, добиваются разных результатов.— Одна из причин — разный уровень эффективности управления муниципальным образованием. За последние годы мы на практике убедились, что использование традиционных методов управления, в основе которого «ручной режим», серьёзно проигрывает проектному менеджменту. Павлова уточнила, что благодаря классическому управлению возможно добиться результата, но только благодаря силе и авторитетности личности руководителя — а с этим, судя по её словам, в регионе проблемы. Чтобы бороться с трудностями, департамент внутренней и кадровой политики составил рейтинг районов и городов области по успешности проектного управления.Оказалось, что лучше всех это направление развито в Губкине, Ракитянском и Валуйском районах. В ряде районов работники проектных офисов параллельно занимаются другой работой, что негативно сказывается на результате, — это происходит в Белгородском, Новооскольском и Алексеевском районах. Больше всех обучают проектному делу в Шебекинском, Волоконовском и Чернянском районах, качественнее всех — в Губкинском городском округе, Валуйском и Борисовском районах, а вот в Красненском, Вейделевском и Новооскольском районах наблюдается обратная ситуация. Больше всего реализовано проектов в Старом Осколе и Валуйках. Ольга Павлова, фото пресс-службы губернатора и правительства регионаКульминацией выступления Павловой стала демонстрация рейтинга, на котором каждому району присваивалось место в зависимости от