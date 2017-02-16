МТС: Белгородцы покупают самые дорогие 4G-смартфоны в Черноземье

В пресс-службе МТС Центрального региона отмечают, что во всех областях Черноземья возросла популярность LTE-устройств. По информации компании, белгородцы обогнали жителей соседних регионов по покупке 4G-гаджетов. К тому же, они выбирали самые дорогие в Черноземье модели 4G-смартфонов со средним чеком более чем в 13,3 тысячи рублей и демократичные модели LTE-планшетов не больше чем за 5,3 тысячи рублей.
— Технология LTE стала «хитом» в Белгородской области за счёт активного развития сетей и появления новых офисов обслуживания МТС. В результате в 2016 году 4G-трафик вырос вдвое. В прошлом году связь «четвёртого поколения» пришла ещё в более чем 30 небольших городов и сёл, и их жители получили доступ к современным мобильным сервисам.
Важное значение имеет также доступность технологии для абонентов, поскольку технологию поддерживают не только премиальные устройства, но и экономичные гаджеты. Например, одним из самых покупаемых «умных телефонов» стал фирменный смартфон МТС стоимостью порядка 4 тысяч рублей. В 2017 году мы намерены продолжить расширение LTE в регионе и ожидаем, что популярность 4G-устройств продолжит расти, — рассказала директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.
В тройку самых «LTE-гаджетизированных» регионов вошли также Курская и Воронежская области. В первой — спрос на 4G-смартфоны вырос почти в три раза, а во второй — жители региона купили больше всего таких устройств.
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