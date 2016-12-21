В Белгородской области компания МТС запустила ускоренный 4G-интернет

Компания МТС запустила в Белгородской области сеть LTE-Advanced. Ускоренный 4G-интернет появился в двух городах региона: Валуйках и Алексеевке. В новой сети LTE-A скорость мобильного интернета может достигать 150 мегабит в секунду.
— Последние годы МТС активно развивала сети «четвёртого поколения» в Белгородской области. Запуск LTE-A стал логичным продолжением этой работы. Данная технология не уступает в скорости проводному интернету, при этом абонент не привязан к стационарному компьютеру и может, например, работать удалённо. С 2017 году мы продолжим расширять LTE-покрытие в регионе, поскольку видим постоянный рост мобильного трафика в сети: каждый третий мегабайт информации сейчас скачивается через сеть 4G, — отмечает директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.
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