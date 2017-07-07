Как оформить пенсию при помощи смартфона: 4 простых шага

Авторизоваться в системе
Для начала откройте браузер и зайдите на портал электронных услуг и сервисов ПФР. Удобно, что сайт фонда адаптирован для экранов мобильных гаджетов. Надо найти блок «Личный кабинет гражданина» и выберем пункт «Подать заявление о назначении пенсии». Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти авторизацию на портале госуслуг.
Сформировать заявление
После того как вы авторизовались в системе вам предложат пройти пять простых шагов и сформировать заявление. Разберём подробнее. На первом шаге вам надо выбрать территориальный орган ПФР, в который вы хотите подать заявление и определиться со способом подачи заявления — лично или через представителя. Советуем выбирать территориальный орган ПФР по месту вашей регистрации. На втором шаге вам нужно заполнить информацию о себе: места вашего рождения, жительства, пребывания, фактического проживания. Вся остальная информация (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные) уже будет заполнена. На третьем шаге вам нужно выбрать вид пенсии, на получение которого вы претендуете. Важно: выбрать можно только один из предложенных вариантов. То есть, подать одно заявление на получение сразу двух пенсий нельзя. Если вы имеете право на ещё какой-либо вид пенсии, то нужно подавать отдельное заявление. На четвёртом шаге вы должны сообщить ПФР дополнительные сведения о себе. Перечень этих сведений может меняться в зависимости от вида пенсии, на которую вы претендуете. На пятом шаге вам предлагают ознакомиться с правами и обязанностями будущего пенсионера, подтвердить данные, указанные в заявлении, и сформировать его.
Уточнить условия доставки пенсии
Кажется, что уже всё — пенсия в кармане. Но нет. Мало назначить себе пенсию, её ещё нужно и получить, а для этого нужно выбрать способ её доставки. Снова надо подать заявление. Перейти к заполнению вы можете прямо из того же окна, в котором получите квитанцию на первое заявление. Процесс заполнения заявления о доставке не сильно отличается от аналогичного процесса с заявлением о назначении пенсии. По уже отработанной схемой вам нужно выбрать территориальный орган ПФР, в который вы хотите подать заявление, и заполнить информацию о себе. Главным отличием является заполнение третьего шага – сведений о доставке пенсии, где необходимо выбрать дату начала доставки пенсии и организацию, которая будет её доставлять. По вашему желанию это может быть отделение почтовой связи, кредитная организация (банк), или любая другая организация, которая занимается доставкой пенсии и действует в регионе вашего проживания.
Проверьте, что у ПФР достаточно сведений о вас
Вот теперь почти всё: вы подали заявление о назначении пенсии и выбрали способ её доставки. Что дальше? Дальше возможно два варианта развития событий. Если у ПФР имеются все сведения о вашей трудовой деятельности (они передаются работодателями), то идти в ПФР вам не потребуется вообще: вы сможете получать пенсию с даты, указанной в заявлении о доставке пенсии. Если у ПФР сведений о вас не достаточно, то через Личный кабинет сайта ПФР вы получите уведомление о необходимости посетить клиентскую службу ведомства. К уведомлению будет приложен список необходимых документов, которые нужно будет взять с собой. То есть, несмотря на то, что вам всё-таки придётся посетить Пенсионный фонд, вы заранее будете знать, что с собой взять.
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