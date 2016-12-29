В Белгородской области растёт популярность цифрового ТВ от МТС

В Белгородской области количество абонентов МТС, которые предпочитают цифровое ТВ, увеличилось в полтора раза. Оператор сообщает, что восемь его абонентов из десяти предпочитают смотреть телевизор в «цифре».
— Цифровой сигнал более устойчив к помехам, а также он обеспечивает лучшее качество изображения, чем аналоговый. Абонентам в Белгородской области доступны более 130 каналов а также девять дополнительных тематических пакетов. В ТОП-5 самых доппакетов вошли Amedia Premium, «Наш Футбол», «Взрослый», «Матч» и Viasat Premium, — пояснили в пресс-службе МТС.
При этом в компании отмечают, что в основном услугами ТВ пользуются в рамках пакетного предложения вместе с интернетом и телефоном.
К Новому году действующие абоненты ТВ МТС могут подключиться к безлимитному высокоскоростному Интернету на скорости до 50 Мбит/с за 240 рублей в месяц. Для новых абонентов действует пакетное предложение в формате Double play: интерактивное телевидение, более 130 каналов, и домашний Интернет со скоростью до 60 Мбит/с за 650 рублей, а также цифровое телевидение и домашний Интернет со скоростью до 60 Мбит/с за 580 рублей в месяц. Подключиться к данным тарифам можно на сайте, в офисах МТС и по номеру 88002500890.
На правах рекламы