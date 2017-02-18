Военнослужащий из Белгорода хочет стать мэром Тамбова

41-летний военнослужащий из Белгорода Константин Белов зарегистрировался кандидатом на пост главы Тамбова. Кандидат военных наук Белов с 1992 года проходит военную службу по контракту в Белгороде.
Как сообщает ИА OnlineTambov, кандидат в мэры Тамбова несмотря на то, что живёт в Белгороде, «в курсе городских проблем в Тамбове, но пока не готов давать интервью в качестве кандидата».
Конкурс на пост главы Тамбова начался 20 января. Принять в нём участие, по информации ИА REGNUM, может каждый совершеннолетний желающий, не имеющий судимостей. Подать свою кандидатуру можно до 28 февраля. После проверки всех кандидатур комиссия 3 марта проведёт итоговое заседание, протестирует кандидатов и оценит их программы развития города. Затем она предложит кандидатуры для депутатов гордумы Тамбова, которые и выберут нового главу.
Прошлого мэра Тамбова Юрия Рогачёва уволили по собственному желанию в ноябре 2016 года. Он проработал на этом посту год и стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Затем и.о. руководителя администрации назначили первого замглавы Дмитрия Алёхина.