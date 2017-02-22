В Белгороде арестовали подозреваемых в нападении на офис микрозаймов

Свердловский районный суд на два месяца арестовал двух подозреваемых в разбойном нападении на офис микрозаймов.
— Судом признаны убедительными доводы следствия, о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку не имеет постоянного источника дохода, привлекался к уголовной и административной ответственности, может скрыться от органа следствия и суда, так как обвиняется в совершении тяжкого преступления, по месту регистрации не проживал, — пояснили в пресс-службе суда.
Пока подозреваемых арестовали на время следствия. За групповой разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия, подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, что, по версии следствия, во вторник, 14 февраля, двое мужчин в медицинских масках ворвались в офис микрозаймовой организации и, угрожая пневматическим пистолетом, заставили сотрудницу организации выдать все деньги из сейфа. Забрав 37 тысяч рублей, подозреваемые скрылись. Позже их задержала полиция, которая также нашла организатора нападения.