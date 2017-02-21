В Белгороде на открытии фестиваля BelgorodMusicFest споёт Нино Катамадзе

В Белгороде в субботу, 25 февраля, откроется VI Международный музыкальный фестиваль BELGORODMUSICFEST 2017 «Борислав Струлёв и друзья».
На концерте «Классика на грани», помимо коллективов и солистов Белгородской филармонии, вместе с Бориславом Струлёвым выступят победитель конкурса вокалистов «Большая опера-2013» на телеканале «Культура», приглашённый солист Большого театра России Владимир Магомадов, обладательница премии «Лучшая певица года», лауреат международных фестивалей и конкурсов Нино Катамадзе и группа INSIGHT. Билеты на открытие уже раскуплены, но ещё можно купить билеты на другие события фестиваля, который продлится до 4 марта.
— Информация о выступлении Нино Катамадзе стала доступна для посетителей сайта филармонии в середине января. Это сразу же привлекло внимание слушателей, и билеты раскупились буквально за несколько недель. Мы понимаем, что желающих послушать Нино и других участников открытия фестиваля «Борислав Струлёв и друзья» значительно больше, чем может вместить наш зал, поэтому просим с пониманием отнестись к этому. Предлагаем поклонникам BelgorodMusicFest посетить другие фестивальные мероприятия, билеты на которые ещё есть. Надеемся, что белгородцы смогут выбрать для себя что-нибудь еще из очень насыщенной программы, — пояснили «Фонарю» в пресс-службе Белгородской государственной филармонии.