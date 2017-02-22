Мужчина обманул пенсионера, который в интернете разместил объявление о продаже музыкального инструмента. Сотрудники уголовного розыска Новооскольского района задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полицейских, он обманул пенсионера и с помощью системы «Мобильный банк» снял с его счёта более 100 тысяч рублей.Потерпевший разместил в интернете объявление о продаже музыкального инструмента. С ним связался подозреваемый, житель Тулы, и предложил перевести деньги за покупку через «мобильный банк». Инструмент пообещал забрать через курьера.— Пенсионер установил на свой телефон систему «Мобильный банк» и сообщил аферисту необходимые коды для перевода оплаты, тем самым открыв злоумышленнику доступ к своим счетам. Позже покупатель сообщил, что случайно перевёл на счёт сумму, превышающую стоимость покупки, и попросил выполнить обратную операцию, что пенсионер и сделал. Спустя время он понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.После жалобы пострадавшего в течение суток оперативники установили личность предполагаемого подозреваемого. В Туле вместе со своими коллегами они задержали 34-летнего ранее судимого мужчину. За мошенничество ему грозит до пяти лет свободы.
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четверг, 23 февраля
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​В Чернянском районе двое мужчин получили обязательные работы за дачу ложных показаний

Осуждённые пытались помочь своему другу, который пьяным водил машину.

В Чернянском районе суд признал виновными двух мужчин, которые дали заведомо ложные показания в суде, пытаясь помочь своему другу. Одного 27-летнего виновного суд приговорил к 400 часам обязательных работ, а другого 28-летнего виновного к одному году исправительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства.

Двое мужчин врали в суде, где разбиралось дело их знакомого, который повторно пьяным водил машину. В суде они говорили, что мужчина не сидел за рулём, а стоял на пешеходной дороге, когда сотрудники ДПС подъехали к нему. Однако суду предъявили другие доказательства, которых оказалось достаточно, чтобы признать пьяного водителя виновным, а на свидетелей завести уголовное дело за дачу ложных показаний.

Дмитрий Голуцкий

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#Чернянский район #ДПС #суд
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