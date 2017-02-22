​В Чернянском районе двое мужчин получили обязательные работы за дачу ложных показаний

В Чернянском районе суд признал виновными двух мужчин, которые дали заведомо ложные показания в суде, пытаясь помочь своему другу. Одного 27-летнего виновного суд приговорил к 400 часам обязательных работ, а другого 28-летнего виновного к одному году исправительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства.



Двое мужчин врали в суде, где разбиралось дело их знакомого, который повторно пьяным водил машину. В суде они говорили, что мужчина не сидел за рулём, а стоял на пешеходной дороге, когда сотрудники ДПС подъехали к нему. Однако суду предъявили другие доказательства, которых оказалось достаточно, чтобы признать пьяного водителя виновным, а на свидетелей завести уголовное дело за дачу ложных показаний.