В Белгороде активисты «Нового поколения» провели мастер-класс по правильной растяжке

В понедельник, 20 февраля, в Центре молодёжных инициатив активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча организовали мастер-класс по стретчингу. Растягивать мышцы учила преподаватель танцевальных и фитнес-направлений Ася Ключковская.
— Цель проекта «Танцуй со мной» — показать белгородцам разнообразие танцевальных направлений, ведь многие просто не знают о них. А если знают, то недостаточно, чтобы, не опасаясь разочарования, приобрести сертификат на платный мастер-класс. Мы даём возможность бесплатно «попробовать» танцевальные направления и помочь людям определиться с их интересами. Долго думали о стретчинге, ведь это не совсем танцы. Но ведь растяжка — важный компонент как в танце, так и в жизни здорового человека. Плюс тренировка проходила под музыку, что давало подходящий настрой, — рассказала руководитель проекта Валерия Коршунова.
Мастер-класс получился достаточно продолжительным, но ни один из участников не покинул зал до окончания, и, как они сами признались, в конце они чувствовали только бодрость тела и духа. Методика тренировка была разработана самой Асей Ключковской — это помогало ей подсказывать и помогать участникам, обращая внимание на такие незаметные, но важные детали, как изгиб колена, спины и правильное дыхание.
В дальнейшем новопоколенцы планируют организовать мастер-классы по тверку, хип-хопу и vogue. За расписанием их можно следить в официальной группе проекта во «ВКонтакте».
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