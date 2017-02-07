​В Валуйском районе фонд «Поколение» оборудовал студию молодёжного интернет-радио

В Валуйском районе фонд «Поколение» купил новое оборудование для студии молодёжного интернет-радио «PROдвижение». Аппаратная радио находится в Валуйском центре культурного развития. На открытие студии с обновлённым оборудованием приехал Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. В прямом эфире на радио с ним провели интервью, которое послушало 76 человек.
Также фонд «Поколение» купил профессиональное оборудование для сельского ДК в селе Селиваново. На новой аудиосистеме там провели концерт, посвящённый 74-й годовщине освобождения Валуек от немецко-фашистских захватчиков.
— Сегодня у валуйчан сбылась мечта о профессиональном оборудовании. Конечно, сердце любого дома культуры — это его техника, и сегодня мы видели влюблённые глаза слушателей и исполнителей Селивановского ДК. Также фонд воплотил в жизнь задумку молодёжи о создании интернет-радио, на волнах которого можно общаться со всем миром. Подобные инициативы нужно поддерживать и развивать, — цитирует Алексея Мирошника информационное агентство «Бел.Ру».