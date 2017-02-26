В субботу, 25 февраля, в Старооскольском районе 26-летний пьяный водитель, который раньше уже был лишён прав, ехал на ВАЗ-21099 на повышенной скорости. Он не успел среагировать и врезался в стоявшую «пятнадцатую». Водитель получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу. В ДТП также пострадал 12-летний мальчик, который был в салоне припаркованной машины. В больнице медики оказали ему помощь и отпустили домой.
В Старом Осколе в ДТП пострадал 12-летний подросток
За сутки в авариях пострадали четыре человека, обошлось без погибших.
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