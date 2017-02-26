В соцсети разместили фотографию потерпевшего и назвали его мошенником. Белгородский районный суд обязал автора несоответствующего действительности сообщения опубликовать во «ВКонтакте» опровержение и заплатить пострадавшему 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина нашёл во «ВКонтакте» свою фотографию, которую сопровождали подпись «Осторожно мошенник!», информация о якобы имеющейся задолженности по платежам и указывалось, что он якобы не убирается в квартире. — Данные сведения он посчитал недостоверными и порочащими его честь и достоинство, так как информация была размещена в открытом доступе, она стала известна коллегам по работе и среди знакомых, а также среди незнакомых людей в сети интернет, что причинило ему нравственные страдания, — сообщили в пресс-службе суда. В суде автор сообщения не смог предоставить доказательств того, что мужчина мошенничал, поэтому требования потерпевшего удовлетворили.
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воскресенье, 26 февраля
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В Старом Осколе в ДТП пострадал 12-летний подросток

За сутки в авариях пострадали четыре человека, обошлось без погибших.

В субботу, 25 февраля, в Старооскольском районе 26-летний пьяный водитель, который раньше уже был лишён прав, ехал на ВАЗ-21099 на повышенной скорости. Он не успел среагировать и врезался в стоявшую «пятнадцатую». Водитель получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу. В ДТП также пострадал 12-летний мальчик, который был в салоне припаркованной машины. В больнице медики оказали ему помощь и отпустили домой.

Фото пресс-службы УГИБДД по Белгородской области


Андрей Маслов

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#ДТП #Старый Окол #ГИБДД
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