В Старом Осколе в ДТП пострадал 12-летний подросток

В соцсети разместили фотографию потерпевшего и назвали его мошенником. Белгородский районный суд обязал автора несоответствующего действительности сообщения опубликовать во «ВКонтакте» опровержение и заплатить пострадавшему 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина нашёл во «ВКонтакте» свою фотографию, которую сопровождали подпись «Осторожно мошенник!», информация о якобы имеющейся задолженности по платежам и указывалось, что он якобы не убирается в квартире. — Данные сведения он посчитал недостоверными и порочащими его честь и достоинство, так как информация была размещена в открытом доступе, она стала известна коллегам по работе и среди знакомых, а также среди незнакомых людей в сети интернет, что причинило ему нравственные страдания, — сообщили в пресс-службе суда. В суде автор сообщения не смог предоставить доказательств того, что мужчина мошенничал, поэтому требования потерпевшего удовлетворили.