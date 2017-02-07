В Белгородской области энергетики сами будут ремонтировать силовые трансформаторы

В белгородском филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» заработал цех по ремонту силовых трансформаторов. Мастерскую открыли на ремонтно-произво
Большинство работ по дефектовке и последующему капремонту белгородские энергетики теперь выполняют сами. В компании комментируют, что это позволяет проводить ремонт быстрее и дешевле. В прошлом году таким образом отремонтировали 251 трансформатор, в этом году план увеличили до 300.
— Силовые трансформаторы — основное звено в системе электроснабжения потребителей. В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» эксплуатируется свыше 16 тысяч единиц силового оборудования 6-10 кВ, от его качественного обслуживания и ремонта зависит надёжная работа всего электросетевого комплекса региона, — пояснили в пресс-службе компании.