В Белгороде будущие энергетики смогут тренироваться в устранении внештатных ситуаций на тренажёре с 3D-визуализацией

Студентам Шебекинского агротехнического ремесленного техникума показали результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) сотрудников ПАО «МРСК Центра» и Московского энергетического института — современный тренажёр с 3D-визуализацией, в основу которого положена модель виртуальной трансформаторной подстанции.
Тренажёр создали на основе реальной подстанции 110 кВ «Алексеевка» так, чтобы студенты могли себе точно представлять размеры питающего центра и имеющееся на подстанции оборудование. Это позволит им отрабатывать возможные сложные и даже экстремальные ситуации не на учебных полигонах, а на воссозданных прототипах в виртуальном мире.
— 3D-инструментарий позволяет пошагово смоделировать несколько десятков штатных и нештатных ситуаций, начиная от подготовки рабочего места и заканчивая переключениями оборудования в аварийном режиме, а весь процесс обучения аналогичен обучению на реальном объекте, — пояснили в пресс-службе «Белгородэнерго».
Учащиеся в VR-шлеме «побродили» по виртуальной подстанции, попробовали там выполнить простейшие действия и даже потренировались в «телепортации».
Напомним, что использовать VR-шлем можно не только для обучения, но и для развлечений. Подробнее прочитать о том, как наш корреспондент играл в виртуальной реальности можно в нашем материале.