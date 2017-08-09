​В Белгородской области за полгода к электричеству подключили 40 крупных агропредприятий

В Белгородской области филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» подключил к электричеству 40 крупных предприятий агро-промышленного комплекса, строительство которых ведут в рамках приоритетных областных и федеральных программ импортозамещения. Среди них — тепличный комплекс «Ермак» в Чернянском районе, проектная мощность которого составляет 120 тонн овощей, 6 миллионов цветов и 10 тонн ягод в год, площадки по откорму и два репродуктора ООО «Белгородская свинина» в Прохоровском районе, одиннадцать корпусов содержания птицы «Белгранкорм» в Белгородском районе, цех по убою и переработке крупного рогатого скота «Мясные фермы-Искра» и насосная станция для полива полей и садов в Корочанском районе, пункт по приёму и цех по переработке молока в Волоконовке, семенной завод в Алексеевке, комплекс по выращиванию яблонь с капельным орошением «Цветущий сад» в Грайворонском районе и другие предприятия.
Энергетики хотят в этом году подключить около сотни крупных предприятия потребляемой мощностью свыше 150 кВт, а также около 120 объектов малого бизнеса с заявленной мощностью до 150 кВт. Причём для последних предусмотрели упрощённый порядок технологического присоединения.
В пресс-службе компании напоминают, что в октябре 2016 году законодательно уточнили порядок привлечения к ответственности за нарушение сроков технологического присоединения. Теперь заявителей обязали оплачивать неустойку за нарушение сроков подготовки объекта к подключению. Если сумма по договору больше 550 рублей, то штраф составит 0,25 процента от общего размера оплаты за каждый день просрочки.