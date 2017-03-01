​Чем для белгородцев может обернуться воровство электричества?

— Максим Геннадьевич, что такое потери электроэнергии?
— Если говорить совсем просто, то потери — это количество электроэнергии, которое не было получено и оплачено потребителем. Они состоят из двух частей. Первая — технические потери, связанные с технологическими особенностями процесса передачи электроэнергии. Это чистая физика. Для трансформации на более низкий уровень напряжения расходуется часть электроэнергии, и технических потерь нам не избежать. А вот вторая часть — коммерческие потери. По-простому это и есть воровство. Самым распространённым способом хищения электроэнергии является вмешательство в работу или конструкцию приборов учёта, а также несанкционирован
— Как часто вообще люди пытаются воровать электроэнергию?
— Мы активно с этим боремся, однако жулики еще не перевелись. За последний год выявлено более 500 случаев безучётного потребления, вмешательств в работу электросчётчика, а также порядка 600 случаев бездоговорного потребления. Это несанкционирован
— Чаще всего возвращается ворованное через суд?
— Нет, как правило, до суда люди предпочитают не доводить, так как дело может рассматриваться как в административной
— А кто, собственно, платит за ворованную электроэнергию до момента, пока этого вора не нашли?
— Люди часто спрашивают: ну вот ворует сосед, мне то что от этого? Я всегда объясняю, что при несанкционирован
ном подключении или вмешательстве в работу прибора учёта возникает угроза жизни и здоровью людей. Это самое важное.
Но есть и экономическая составляющая. Все мы должны понимать, что конечная цель снижения потерь в сетях заключается в сдерживании темпов роста тарифов на электроэнергию для всех потребителей. То есть пассивно относиться к тому, что сосед ворует, — значит быть готовым заплатить за него на следующий год. В действительности групповая коллективная ответственность существует. Наиболее ярким её примером служит распределение общедомовых нужд многоквартирных домов, значительная часть которых — хищения ресурсов из общедомовых инженерных сетей при попустительстве управляющих компаний. Законопослушные граждане вынуждены оплачивать воровство своих нечистых на руку соседей. Нетерпимость к фактам хищений, неравнодушие к совершению преступлений — ни в коей мере не стукачество. Это касается каждого. Если вор проникает в дом, мы ведь не говорим: а что мне до этого? Мы вызываем полицию. С воровством электроэнергии всё так же.
— Бывает ли такое, что человек воровал электроэнергию, но не знал об этом?
— Исключено. В каждом случае есть экономическая подоплёка. «Заряженные» счётчики стоят гораздо дороже, и человек понимает, за что он платит и что он делает.
— А какова вероятность «вскрытия» ворующего потребителя?
— Честно говоря, она стремится к 100 процентам. Чаще всего к совершению преступления нарушителя толкает заблуждение о своей безнаказанности, а также реклама продавцов «заряженных» счётчиков — никто ведь не купит такое устройство, если будет знать, что к нему «прилагается» от двух до пяти лет строгого режима! Дело в том, что сетевая организация регулярно проверяет все приборы учёта. Поэтому, даже если на первый раз кого-то не заметили, всё равно этому человеку не уйти от ответственности. Мы видим небаланс по линиям и понимаем, где может быть несанкционирован
ное подключение либо вмешательство в работу прибора учёта. Так что это вопрос времени.
— Вину, кстати, доказывать трудно?
— Нет. Технологии облегчили процесс. Мы используем рентгеноскопичес
— Если говорить о последствиях, какими они могут быть?
— Кроме возмещения убытков, которые по новой методике начисления выливаются в достаточно внушительную сумму, нарушитель может понести административную ответственность в соответствии со статьёй 7.19 КоАП РФ или уголовную в виде лишения свободы на срок до 2 лет (УК РФ ст. 165 ч.1.) В последнее время штрафы для бездоговорников выросли в несколько раз: для граждан — до 15 тысяч рублей, должностных лиц — до 80 тысяч, юридических лиц — до 200 тысяч рублей. А в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, если, к примеру, нарушителем является юридическое лицо, а также если ущерб классифицируется как «особо крупный» — в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Но и это не самое страшное. Хуже если несанкционирован
ное вмешательство обернется пожаром или поражением электрическим током. Ведь угроза от таких действий распространяется на всю семью. Правила в энергетике написаны кровью и не надо с этим шутить. Приборы учёта испытывались на стендах, получали сертификаты не просто так.