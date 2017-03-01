​Чем для белгородцев может обернуться воровство электричества?

Театр «Спичка» показал в Перми пластический спектакль Uno по роману «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Театр «Спичка» стал победителем всероссийского фестиваля иного танца «Изм» (истина, знание, мастерство — прим. ред.), получив сразу несколько наград: специальную премию «Истина само совершенство», диплом «За энергетическое наполнение», статуэтку Ильи Муромца от скульптора Бориса Качеровского и денежную премию от заслуженного работника культуры РФ, эксперта фестиваля Сергея Смирнова.На фестивале «Изм» в Пензе свои работы представили семь коллективов из Пензы, Саратова, Иркутска, Белгорода, Павлова, Миасса, отобранных оргкомитетом. Белгородская «Спичка» показала пластический спектакль Uno по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Белгородцев пригласил один из организаторов фестиваля, который увидел трейлер к спектаклю во «ВКонтакте». — В силу ряда обстоятельств пришлось в короткие сроки ввести нового актёра в роль, а из трио сделать дуэт. В итоге спектакль не просто обрёл новое дыхание, но и концептуально поменялся, может быть, даже в лучшую сторону. Мы репетировали «новый» Uno на камерной сцене у себя в мастерской театра, а выступали на большой в зрительном зале на 800 мест. Опыт выступления на такой сцене — это и испытание, и апгрейд, и проверка энергетического посыла — насколько актёры и сам спектакль «накрывает» зал. Оказалось, что накрыл. У нас была цель — хорошо выступить, погрузиться в спектакль, выложиться на 100 процентов. Ребятам удалось создать сильный актёрский тандем, несмотря на то, что у Ивана Селина, исполняющего мужскую партию в перформансе, был самый настоящий дебют и участия в фестивале, и игры на большой сцене. В этом его поддержала актриса театра Галя Ким, — рассказала режиссёр театра Оксана Половинкина. Инвалиды теперь смогут попасть в 19 социально важных объектов района. В Ивнянском районе прокурор обязал 11 владельцев магазинов и парикмахерской и восемь глав сельских поселений установить на социально важных объектах района кнопки вызова персонала. В одном случае дополнительно сделали пандус. — Отсутствие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры приводит к нарушению гарантированных государством мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, — напомнили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области. Тело погибшего мужчины случайно нашли во дворе жилого дома. Белгородские следователи проводят проверку убийства, совершённого почти 20 лет назад в селе Мелихово Корочанского района. Подозреваемая сама рассказала следователям, что в 1992 году ударила сожителя обухом топора по голове и закопала тело во дворе дома. Она объяснила, что хотела помешать мужчине избивать своего ребёнка.Скелет, по данным УМВД региона, случайно обнаружил нынешний хозяин дома, поселившийся там в 1999 году. Он и обратился в полицию с заявлением. В Следственном комитете по Белгородской области рассказали, что сейчас проводят проверку по факту обнаружения останков. Женщина может избежать уголовного преследования, так как срок давности привлечения к ответственности за убийства составляет 15 лет. Всего в воскресенье в Белгородской области произошло семь аварий, в которых пострадали восемь человек. В воскресенье, 29 ноября, около девяти часов вечера в Старом Осколе автомобилист на «Рено Логан» врезался в припаркованные вдоль дороги ВАЗ-21099 и «Ниву Шевроле». По данным ГИБДД, водитель «Рено» не справился с управлением. Его госпитализировали в старооскольскую городскую больницу № 1. Двое других водителей, стоявшие возле своих машин, не пострадали. В ГИБДД сообщили, что всего в воскресенье в Белгородской области произошло семь аварий, в которых травмы получили восемь человек. «Фонарь» выяснил, стоит ли ожидать скорого возвращения российских туристов на некогда популярные у них курорты и как быстро восстановят полётные программы. В среду, 29 июня, президент Владимир Путин поручил правительству обсудить с турецкой стороной восстановление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. ТАСС сообщает, что речь идёт в том числе о снятии ограничений по посещению Турции российскими туристами.— Турция была кормилицей, это, как говорится, «всесоюзная здравница и житница», без неё вообще тоска, — говорит директор белгородского офиса туристической компании Maxxi Tour Марина Анисимова.Анисимова в разговоре с корреспондентом «Фонаря» подтвердила мнение экспертов туристического рынка о том, что до запрета Турция была одним из самых доступных, а одновременно и самых комфортных туристических направлений. Запрет на посещение Турции россиянами отрицательно сказался на всей туристической отрасли в целом. — Того уровня сервиса, питания, анимации, уровня отелей, пляжей и прочего ни одна страна по этим ценам дать не может. На замещение пошли Тунис и Кипр, но Кипр в регионах быстро сняли, потому что по цене он был неадекватен возможностям туристов в регионах. Средняя сумма, которую могут потратить на отдых белгородцы, — 30–40 тысяч рублей на человека. Всё, что выше, — это уже VIP. Бюджетный Тунис сопоставим с бюджетным Египтом. Турция в этом же бюджете была на порядок выше по всем показателям.Наша собеседница говорит, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать открытия туристического сообщения с Турцией. — Многие отели стоят закрытые и полузакрытые, был теракт в Стамбуле. Поручение президента — это просто первый шаг примирения со страной. Это не значит, что мы все туда полетим. Плюс — в последнее время довольно много катастроф с самолётами, естественно, это пугает и туристов, и сами турооператоры, скажем так, не совсем готовы взять на себя ответственность. Мы, например, в этом году часто предлагаем путешествия поездом. Люди боятся, в заявках просят, чтобы это был поезд.По словам Анисимовой, даже если турецкое направление откроется уже в 2016 году, спрос на него будет гораздо меньше, чем в прошлые годы. И причиной тому не только боязнь перелётов из-за участившихся авиакатастроф, но и из-за возможности терактов. С другой стороны, Анисимова приводит примеры из своей практики, когда никакие катастрофы и теракты не могли заставить людей изменить место отдыха. — У меня люди заказывали туры в Египте в день крушения самолёта с российскими туристами. Были и такие, кто, невзирая на предупреждения об опасности, говорил: «За такие деньги (имеется ввиду низкая стоимость тура — прим. ред.) мы будем загорать в бронежилетах». На Турцию спрос будет, все очень ждут её открытия. Это всегда была очень гостеприимная страна. Другое дело, что я очень сильно сомневаюсь, что пакетные туры в Турцию поставят в этом сезоне. Процесс урегулирования — это всё дело не одного дня.Марина Анисимова отмечает, что одна из причин популярности Турции, в частности у белгородских туристов, — своеобразная оторванность Белгорода от российских курортных зон.— Из Белгорода напрямую никуда не доберёшься. Как минимум нужно ехать в Воронеж, а только оттуда в поезде до того же Краснодарского края или Абхазии. При популярности российских курортов картину портит их труднодоступность для белгородцев. Например, перелёт из Белгорода в Крым на двоих в обе стороны может обойтись больше чем в 30 тысяч рублей. Естественно, проще за те же деньги сесть в самолёт и через четыре часа быть в Тунисе или, как раньше, — в Турции. При возникновении проблемных ситуаций на границе можно звонить по телефонам доверия погрануправления. 23 и 24 апреля в пунктах пропуска Белгородской области украинские пограничники по различным причинам не пропустили на Украину более 50 россиян в возрасте до 60 лет. При этом, по информации пресс-службы пограничного управления, необходимые документы были у всех граждан. Пограничное управление напоминает, что сейчас для пересечения границы россиянам необходим заграничный паспорт, а дети до 14 лет должны быть вписаны в загранпаспорт родителей или следовать со своим. При пересечении границы гражданам Украины по-прежнему необходимо при себе иметь только внутренний паспорт и миграционную карточку. При возникновении проблемных ситуаций на границе можно звонить по телефонам доверия пограничного управления +7 (4722) 50-85-15, +7 (4722) 31-61-23 (круглосуточно). Мужчину госпитализировали во вторую городскую больницу. В Белгороде арестованный начальник Прохоровского ОМВД попытался покончить с собой в следственном изоляторе. Информация об этом появилась в нескольких областных СМИ со ссылкой на адвоката обвиняемого. Также защитник пояснил, что не смог поговорить со своим подзащитным. Сейчас отстранённого от выполнения должностных обязанностей полицейского отправили обратно в СИЗО. — Его жена разговаривала с лечащим врачом. Насколько мне известно, со слов жены, у него была клиническая смерть. Нас к подзащитному не пустили. Сослались на то, что мы обязаны с начальником оперативной части пройти к нему в палату. Палата была оборудована видео- и аудиозаписью, что исключало конфиденциальное общение, как это предусмотрено по закону. У нас даже встречи не было. В итоге завтра апелляция, а мы в нормальном ключе даже пообщаться не можем, — сообщил «БелПрессе» адвокат обвиняемого. Напомним, главу Прохоровского ОМВД и его подчинённого обвиняют в избиении задержанного. По версии следствия, в ноябре 2016 года полицейские напали на мужчину в служебном кабинете. Потерпевшему нанесли около 50 ударов по разным частям тела, а затем надели наручники и насильно влили в рот алкоголь. Уголовное дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет. Позже суд удовлетворили ходатайство об аресте полицейских на время следствия. Начальника Прохоровского ОМВД арестовали на два месяца, а второго сотрудника полиции посадили под домашний арест тоже на два месяца. Такое решение было обусловлено тем фактом, что оперуполномоченный признал свою вину по предъявленному обвинению и начал сотрудничать со следствием. Предварительные итоги голосования по выдвижению кандидатов от партии на выборы в Госдуму огласят 23 мая. В воскресенье, 22 мая, в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов от партии «Единая Росс