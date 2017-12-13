Белгородские энергетики выявили около 700 фактов хищения электроэнергии

Бездоговорное и безучётное потребление электроэнергии законодательно отнесены к фактам неправомерного обогащения, ответственность за которые лежит как в административной, так и в уголовной плоскости. Энергетики поясняют, что если потребитель отказывается добровольно возмещать убытки, то тогда они обращаются в суд. По итогам судебных разбирательств людям придется оплачивать судебные издержки и выплачивать штрафы от 15 до 200 тысяч рублей.

Всего в 2017 году энергетики подали 119 исков о взыскании стоимости бездоговорного потребления на сумму больше 12 миллионов рублей. По 93-м из них в компании уже получили положительные решения. Надо помнить, что случаях бездоговорного потребления электричества его стоимость рассчитывается не по показаниям счётчика, а по пропускной способности кабеля и времени, за которое человек потреблял электроэнергию без оформления договора энергоснабжения.

В случае несанкционированного вмешательства в работу счётчика похищенный объем электроэнергии физическим лицам рассчитывается по нормативу с применением повышающего коэффициента «десять», а период расчета может достичь трёх месяцев. Предпринимателям объём перерассчитывают по максимальной мощности, указанной в договоре, умноженной на часы работы фирмы. Если же хищение электроэнергии совершила группа лиц по предварительному сговору либо организован­ная группа, если, к примеру, нарушителем яв­ляется юридическое лицо, а также, если ущерб классифицируется как «особо крупный», предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Фото пресс-службы «Белгородэнерго»