​Tele2 и Nokia показали возможности мобильной связи пятого поколения

В Москве альтернативный оператор мобильной связи Tele2 и Nokia на примере показали, как можно использовать мобильную связь пятого поколения. Компании сотрудничают с 2016 года и разрабатывают технологии с использованием сети 5G, чтобы решать задачи, которые связаны с растущими потребностями в передаче данных между людьми, устройствами и машинами.
В компаниях считают, что 5G поспособствует появлению на рынке новых приложений, а связь пятого поколения будут использовать в беспилотном управлении транспортом, дистанционной медицине и визуальных развлечениях.
На демонстрации Tele2 и Nokia показали, как решения на базе 5G можно применить для беспилотного управления автомобилями и организации «умного» движения в городе. Помимо этого, зрителям представили образец автоматизированной системы видеонаблюдения, которая может выстроить интеллектуальную охрану периметра. При этом система анализирует траекторию движения объектов, и в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов оповещает оператора. Кроме того, решения на базе 5G помогают отслеживать несанкционированное появление объектов — забытых или намеренно оставленных нарушителями.
— Развертывание сетей 5G должно быть поддержано высокой готовностью новых прорывных сервисов к коммерческой эксплуатации, например «умных» городов, беспилотного транспорта, дополненной реальности и других. Несмотря на то, что становление новой 5G-экосистемы займет время, технологически мы должны быть готовы к внедрению инновационных услуг. Результаты первых тестов доказали эффективность нашего партнерства с Nokia в ускорении развития сетей 5G и большие перспективы в использовании новейшей технологии, — считает Ритварс Криевс, технический директор Tele2.
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