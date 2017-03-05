В Губкинском районе водитель сбил шестилетнего ребёнка

У одного из мальчиков в воде начались судороги, и он схватился за своего товарища. В Старом Осколе во вторник, 23 августа, на городском пляже «Юность» на реке «Осколец» спасатель Павел Жуков вытащил из воды двух тонущих 15-летних подростков. Они купались в оборудованном месте. Когда мальчики доплыли до буйков, у одного из них начались судороги. Он стал хвататься за товарища, так как у него закончились силы и он не мог больше держаться на воде. Подростки стали кричать и звать на помощь. Дежурный спасатель на лодке поплыл им помогать. Одного за другим он затащил мальчиков в лодку и привёз на берег. Медицинская помощь пострадавшим была не нужна. — Юношам повезло, они купались на оборудованном пляже, где организовано дежурство спасателей, которые быстро отреагировали и пришли на помощь. Купайся они на «диком» пляже, все могло бы закончиться трагедией. Умение хорошо плавать — важная составляющая безопасного отдыха на воде, но даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и правила безопасного поведения, — напоминают в пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области. Автомобилистам предлагают воспользоваться маршрутом для объезда. По сообщению городской администрации, с 20 по 24 июля будет прекращено движение автомобилей по улице Свободная. Ограничение связано с проведением работ сотрудниками ОАО «Газпром».На этот период автомобилистам предлагается следующий маршрут для объезда: проспект Славы — проспект Богдана Хмельницкого — улица Котлозаводская. Преступник сдал краденные украшения в ломбард. В Алексеевском районе задержали молодого человека, укравшего у своей подруги ювелирные украшения стоимостью более 20 тысяч рублей.Девушка обратилась в полицию с заявлением о хищении золотого кулона, браслета и трёх колец, пояснив, что подозревает в преступлении своего давнего знакомого. Перед этим парень гостил у девушки и знал, где хранятся драгоценности.В областном УМВД рассказали, что 23-летний мужчина уже был ранее судим за кражи. Когда его доставили в отдел, он признался в преступлении и объяснил, что сдал золото в ломбард, получив за него около 5 тысяч рублей.Сейчас ведётся следствие, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Билеты на новый рейс авиакомпании «Центр-Юг» будут стоить более 8 тысяч рублей. Прямой рейс из Белгорода в столицу Урала авиакомпания «Центр-Юг» анонсировала в конце июня. Аэропорт Екатеринбурга станет транзитным для авиаперелёта из Белгорода в Сургут. Полетная программа рассчитана до 23 октября и будет выполняться еженедельно по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга намечен на 12:30 по московскому времени, вылет из Белгорода в 3:05. Перелёт до столицы Урала займёт 2 часа 25 минут, от Екатеринбурга до Сургута ещё 1 час 20 минут.Для перевозок авиакомпания предоставляет самолёт Ту-134 вместимостью 76 кресел. Стоимость билета из Белгорода до Екатеринбурга будет начинается от 8 тысяч рублей, до Сургута — от 9 тысяч рублей. Белгородский танцевальный коллектив «Мариданс» Марины Дегтяревой подтвердил свой чемпионский титул на Чемпионате России по современным танцевальным направлениям и вошел в состав национальной сборной, которая будет представлять страну на Чемпионатах Европы и мира. С 25 по 27 марта 2016 года в Московской области прошёл Чемпионат России по современным танцевальным направлениям «Ru Dance», в котором приняли участие более 200 коллективов из 64 регионов России. Организатором этого ежегодного мероприятия является Общероссийская танцевальная организация (ОРТО) — единственная официальная структура современного спортивного танца в стране, развивающая более 30 танцевальных дисциплин.На престижные соревнования в подмосковное Одинцово приехали почти 2,5 тысячи сильнейших российских танцоров. Наш регион представил 184 участника, уступив по численности лишь московской команде. Белгородский коллектив «Мариданс» привез 100 танцоров балета и школы-студии, которые тренируются на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Их сопровождала бессменная команда болельщиков коллектива, увеличившая численность белгородцев на Чемпионате России ещё более чем на полсотни человек.На Чемпионате России юниорский балет «Мариданс» под руководством Марины Дегтярёвой завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду. Детский состав, который сейчас тренирует Дмитрий Кумченко, принёс коллективу одно «золото» и одно «бронзу». Взрослые под руководством Кристины Труфановой взяли «серебро», а воспитанники Веры Алтышевой завоевали «бронзу» за танцевальное шоу в категории «смешанные формейшн».— Чемпионат России — важнейшая ступень на пути к мечте любого профессионального танцора — участию в чемпионате мира. Здесь нам приходится встречаться с очень сильными коллективами и необходимо хорошо потрудиться, чтобы заслужить призовые места и заработать высокие баллы. Но мы сделали всё возможное, чтобы стать частью национальной сборной. При этом мы понимаем, что истинный успех — это не только рейтинги и награды, но и постоянно растущее мастерство танцоров, новые всё более впечатляющие номера, которые с восторгом принимает зритель, — рассказала руководитель балета Марина Дегтярёва.По словам продюсера и ведущего чемпионата России Александра Чевгуна, каждая работа Марины Дегтярёвой — веха в истории Общероссийской танцевальной организации и развитии современной хореографии.«Мариданс» представил на чемпионате России 20 танцевальных номеров, многие из которых были представлены впервые — «Спасите планету», «Детство не уходи», «Чёрный лебедь», «Сиамские близнецы» и другие. Почти все композиции вышли в финал, восемь из них заслужили призовые кубки. В начале декабря 2015 года Союз журналистов Белгородской области избрал нового председателя — им стал редактор газеты «Победа» Яковлевского района Олег Размоскин. Долгие годы союз скорее существовал, чем жил, — сам Размоскин называет этот период «безвременьем». Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев поговорил с новым председателем о том, зачем нужна организация и что Размоскин планирует менять в её работе. — Как получилось, что вы возглавили организацию? Что союз значит для вас сейчас?— Меня избрали, но почему — лучше, наверное, об этом спросить у коллег. Мне сложно отвечать, за какие заслуги.Я могу лишь обрисовать общую тенденцию: это старейшая и самая многочисленная общественная организация в стране. Когда меня принимали в неё в 1986 году, это была очень престижная организация. Молодые журналисты почитали за честь состоять в ней. Я начинал свою практику с областной газеты: нужно было по крайней мере год поработать, показать себя серьёзными публикациями и потом уже подавать заявление, чтобы тебя приняли в союз. Тогда, да и потом тоже, молодые не очень стремились попасть в союз.Что он им давал? Если я буду говорить о банальных вещах — допустим, поездки в международные журналистские лагеря или путёвки в санатории для более возрастных, — это будет неправильно. Конечно, шли не за этим. Шли за общением, коммуникацией. В моём понимании журналист без общения — это не журналист. У него должен быть большой круг общения, друзей, знакомых, информаторов. Журналист должен уметь дружить со всеми. Общественная организация активно занималась обучением, переобучением, повышением квалификации, хотя далеко не все приходят в нашу профессию после журфака. И почему-то я питаю к ним большую симпатию и уважение. Прежде всего, нужно родиться журналистом, иметь нутро журналистское, быть любопытным, охочим до всего. Тогда толк будет. А просто иметь «корку» и красный диплом... Ещё не факт, что ты состоялся в профессии. Союз всё это давал. В последние годы наш союз... Для меня это крайне неудобная тема, потому что у нас в стране существует такая порочная практика — мол, всё было плохо, а мы пришли, такие крутые парни, и дальше всё обязательно будет хорошо. Нет, нам просто есть, с чем сравнивать. Долгие годы союз возглавлял Владимир Семёнович Кучеренко — крайне авторитетный человек, не журналист по своей природе, не работавший ни дня ни в одном из СМИ. Он был уникален: совмещал управленческую работу в управлении печати и председательствовал в союзе. И он знал, что надо журналистам, — что они существуют, живут не только своей работой внутри коллектива, но и тем, что журналист, прежде всего, — это поездки, общение, семинары, творческие выезды на природу. К сожалению, последние десять лет оказались безвременьем. Союз потерял авторитет, в основном здесь остались возрастные журналисты, притока молодых сил практически не происходило. Старики уходили, в том числе и в мир иной, — нужна была свежая кровь. В принципе, к настоящему времени и у власти (а власть, секрета не открою, интересуется существованием общественных организаций), и у всех остальных возникло понимание, что дальше так продолжаться не может — нужно куда-то двигаться.— Возникло изначально у власти?— Я не знаю всю подоплёку. Несмотря на то, что я на тот момент был в президиуме, я могу говорить об очевидных вещах, в чём я сведущ и о чём могу судить. Предыдущий лидер подал в отставку досрочно. У нас конференция должна была проходить в июне 2016 года. Сразу скажу: моя кандидатура «всплыла» совершенно неожиданно, я себя к этому не готовил, мне хватало журналистской работы. У меня две газеты, и когда было серьёзно предложено…— Кто предложил?— Ну кто? Коллеги, которые созывали эту конференцию. Конференция была внеочередной, и я принимал в ней участие, чётко осознавая, что нужно что-то менять. Ненормально, когда, подавая заявление в союз, те немногие, кто желал вступить, вынуждены были ждать длительный период. Что-то не клеилось, что-то не могли собрать… Но сегодня, за этот месяц с небольшим, мы приняли уже 13 человек. Молодых ребят, с телевидения, из наших СМИ. И не ждали, пока кто-то подаст заявление — мы просто сами предлагали. Видим, что те неплохо зарекомендовали себя на медийном пространстве региона (и задаём им вопрос — прим. ред.), как вы смотрите на то, чтобы войти в союз? Самое интересное, что мы взяли за практику задавать им теперь вопросы — они, может, и банальные, но, тем не менее, каждого из них я спрашиваю: «для чего вы идёте в союз?», «чем вы лично можете быть ему полезны?». И звучат не какие-то дешёвые, дежурные фразы, а ребята настолько непринуждённо отвечают… Например, парень с телевидения сказал: «Вы зн