В Губкинском районе водитель сбил шестилетнего ребёнка

В субботу, 4 марта, в регионе в восьми ДТП пострадали 14 человек. В Губкинском районе утром водитель ВАЗ 21120 не успел среагировать и сбил шестилетнего ребёнка, который выбежал на дорогу из-за стоящей машины. Мальчик получил травмы.
В Алексеевском районе днём 53-летний водитель Hyundai ехал на повышенной скорости из Белгорода в Павловск. Он не справился с управлением, съехал в кювет, где его машина опрокинулась. Сам водитель не пострадал, но травмы получили пассажирки — 17-летняя девушка и женщина 50 лет. Их отвезли в районную больницу для оказания помощи.
В Старооскольском районе на железнодорожном переезде ОАО «СГОК» возле станции Стойленской ремонтная машина, за рулём которой был 54-летний машинист, столкнулась с грузовиком, выехавшим на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающейся ремонтной машиной. Травмы получил машинист.
В Новооскольском районе вечером 29-летний водитель на ВАЗ 21060 ехал на повышенной скорости, не успел затормозить, когда увидел, что 30-летняя женщина переходила дорогу, и сбил её. Пострадавшую с травмами доставили в Новооскольскую районную больницу.