​В Белгороде следователи начали проверку по факту смерти ребёнка в больнице

Следственное управление СК по Белгородской области начало проверку по факту смерти годовалого ребёнка в одной из белгородских больниц. Об этом «Фонарю» рассказали в пресс-службе ведомства.
Об инциденте стало известно после публикации Сергея Лежнева, который на своих страницах в соцсетях рассказал о произошедшем. По словам блогера, в декабре 2016 года мальчику стало плохо, и родители отвезли его в Белгородскую районную больницу. Там мальчику якобы поставили неверный диагноз, связанный с проблемами в желудке. Мальчика лечили, но, по словам Лежнева, лучше ему не становилось, и 21 января его с сильными болями привезли в Белгородскую областную клиническую больницу. Там ему снова поставили диагноз — нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Родители просили госпитализировать мальчика, но им отказали. Позже ребёнку стало хуже, и они вызвали скорую. Мальчика отвезли в реанимацию, где врачи пытались спасти его и приложили для этого все усилия, но 27 января он умер.
Из сообщения блогера следует, что он общался с родителями мальчика, так как ссылается на их слова о том, что ребёнку с самого начала поставили неверный диагноз. Помимо этого, Лежнев утверждает, что у него есть свидетельство о смерти ребёнка, где написано, что у мальчика была сердечная недостаточность и острый миокардит.
В СУ СК по Белгородской области нам пояснили, что обычно в таких случаях проводится проверка по двум статьям.
— Как правило, если речь идёт о медучреждении, то проводятся проверки по части второй, статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей» либо по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья», — рассказала пресс-секретарь СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области Елена Козырева.
Редакция направила также официальный запрос с просьбой прокомментировать произошедшее в региональный департамент здравоохранения и соцзащиты населения.