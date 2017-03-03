Евгений Савченко: «Занимаясь мотоспортом, мы драйв получаем, а какой драйв получает природа?»

Губернатор
Белгородской области Евгений Савченко,
выступая на заседании
правительства 3 марта, рассказал о своём
отношении к экстремальным видам спорта
и возможном
их
влиянии
на
окружающую среду.
— Экстремальные виды спорта... Вот мы драйв всякий устраиваем: по болотам ездим, драйв получаем, а какой драйв получает природа? Давайте думать об этом. У нас должны быть места для этого. Мы приветствуем мотоспорт и другие экстремальные виды спорта, но это должно быть ни где попало. Всегда показывают по телевидению, как это хорошо. Да, хорошо, но давайте природу спросим: а как ей? — озадачил участников «большого» правительства Евгений Савченко.