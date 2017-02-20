Мэр Белгорода рассказал, почему общественный транспорт не всегда ходит по расписанию

Мэр Белгорода Константин Полежаев дал ответы на вопросы, которые поступили перед и во время прямого эфира на канале «Мир Белогорья», но не были озвучены из-за ограниченного времени программы. Их опубликовали на сайте городской администрации. В частности, мэр рассказал, почему общественный транспорт не всегда приходит на остановки вовремя.
— Сбои графика движения общественного транспорта имеют место из‑за ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети и большого количества легкового транспорта, — заявил Константин Полежаев, отвечая на частный вопрос, почему на 20-м городском маршруте не соблюдается указанный в расписании интервал движения.
Глава Белгорода заверил, что если факты нарушения графика подтверждаются, ко всем нарушителям применяются дисциплинарные меры вплоть до увольнения.
Константин Полежаев также пояснил, что пока за соблюдением графика движения представители каждого перевозчика следят сами с помощью системы ГЛОНАСС, но сейчас уже создаётся единая диспетчерская городская служба, которая будет регулировать процесс пассажирских перевозок всеми транспортными компаниями.