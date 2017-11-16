Депутат Виталий Милонов оценил работу белгородских активистов по борьбе с сектами

В среду, 15 ноября, в Белгороде прошло заседание Молодёжного антисектанского центра России, на котором подвели итоги работы за 2016–2017 годы.

За это время в стране создали 38 подобных организаций. Активисты обнаружили и закрыли более 300 групп в социальных сетях, в которых содержались призывы к суициду. Также они добились запрета деятельности организации «Свидетели Иеговы» на законодательном уровне.

Работу белгородских активистов оценил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он собирался приехать в Белгород на заседание, но не смог.

— К сожалению, сегодня я не могу быть среди вас, но хочу подчеркнуть, что я готов к тесному взаимодействию с участниками молодёжного антисектанского центра, — написал в приветственном слове Виталий Милонов .

Депутат подчеркнул, что секты активно завлекают молодёжь и детей, и с этим нужно бороться.

— Отрадно, что у нас в стране есть патриотично настроенные люди, которым небезразлична данная проблема. Вы работаете над общественными механизмами, через которые возможны противостоять этой угрозе, — сказал Милонов.

Председатель белгородского отделения общественной организации «Скорая молодёжная помощь» и инициатор проекта «Молодёжный антисектанский центр» Антон Андросов рассказал «Фонарю», что сейчас организация работает с Виталием Милоновым по двум законодательным инициативам: фонды-мошенники и деструктивные культы.

Напомним, что ранее организация «Скорая молодёжная помощь» передала в Госдуму России законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». А 19 октября Антон Андросов отдал уполномоченной по правам детей Анне Кузнецовой истории детей, родителей которых вовлекли в секту.