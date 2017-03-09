​В Белгороде профсоюз «Правда» стал партнёром первого регионального чемпионата WordSkills Russia-2017

В Белгороде завершился первый региональный чемпионат WordSkills Russia-2017, участниками которого стали около сотни белгородцев. Подобные соревнования проводятся по всему миру, в них участвуют молодые специалисты рабочих профессий (повара, каменщики, медсёстры и другие — прим. ред.). Они на скорость выполняют задания экспертов, которые потом оценивают их работы. Межрегиональный профсоюз «Правда» стал партнёром белгородского чемпионата.







От «Правды» в WordSkills Russia-2017 участвовало двое человек: Валерия Голова, которая соревновалась с другими специалистами-поварами в категории «Поварское дело», а экспертом в этой же категории стала Наталья Слюсарь. Они обе работают на кухне ресторана «Вояж».

Валерия осталась довольна полученным опытом.

— Это конечно идёт на пользу. Я как работник кухни могу смело сказать, что условия чемпионата отличались от реальной жизни на кухне. Техника работы с ножами, разделочными досками — всё по-другому. Хочу отметить, что на каждой кухне свои правила, которые устанавливает шеф, су-шеф. Главное — любить своё дело, — рассказывает участница WordSkills Russia-2017.

Чтобы эксперты оставались беспристрастными, по правилам чемпионата, они не могут оценивать участников с компаний, которые они сами представляют.

— Я не могла оценивать Валерию, но я находилась на площадке, видела, как проходил процесс. Конечно, многим надо ещё подучиться. Для них это хороший старт в достижении чего-то большего, — поясняет Наталья Слюсарь.

Профсоюз «Правда» также помог в организации самого чемпионата — предоставил на соревнования инструменты для конкурсантов и сладкие подарки для всех молодых профессионалов. В организации отметили, что планируют не просто стать партнёрами следующего чемпионата, но и ещё больше поддерживать этот проект.

— Все профессии важны, но из того, что видели, наверное, самой увлекательной была компетенция «Кирпичная кладка». Любопытно было смотреть, как на пустом месте строится новый объект, как работают молодые специалисты. Ещё интересны площадки были тем, что мы в профсоюзе ведём свой проект «Правда Профи», и, основываясь на опыте данного чемпионата, мы также будем проводить конкурс по нескольким компетенциям, — сказал Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».

На правах рекламы