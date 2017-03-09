​В Белгороде 15-летнюю школьницу подозревают в убийстве деда

В Белгороде следователи возбудили уголовное дело на 15-летнюю школьницу, которую подозревают в убийстве деда.



По версии следствия, пьяная подозреваемая в два часа ночи отдыхала с друзьями в квартире. 57-летнему пенсионеру, который жил там же, это не понравилось, и они поссорились с внучкой. Девочка дважды ударила деда ножом в грудь. От полученных ножевых ранений он скончался в городской больнице № 2.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. За убийство подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.