Погибла мать и её 10-летний сын, возбуждено уголовное дело. В Старом Осколе в жилом доме на переулке Северский в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. В результате частичного разрушения дома и последующего возгорания пострадала семья из четырёх человек. Приехавшие на место полицейские нашли в квартире тело 33-летней женщины. Её 10-летний сын позже скончался в больнице, там же сейчас находятся 34-летний муж и 6-летняя дочь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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пятница, 10 марта
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​В Белгороде 15-летнюю школьницу подозревают в убийстве деда

Пенсионер умер от ножевых ранений в грудь.

В Белгороде следователи возбудили уголовное дело на 15-летнюю школьницу, которую подозревают в убийстве деда.

По версии следствия, пьяная подозреваемая в два часа ночи отдыхала с друзьями в квартире. 57-летнему пенсионеру, который жил там же, это не понравилось, и они поссорились с внучкой. Девочка дважды ударила деда ножом в грудь. От полученных ножевых ранений он скончался в городской больнице № 2.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. За убийство подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Дмитрий Голуцкий

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