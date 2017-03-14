​В Борисовском районе суд оштрафовал коммунальщиков на 100 тысяч рублей

В Борисовском районе суд оштрафовал местных коммунальщиков на 100 тысяч рублей. В Борисовке сотрудники МУП «Борисовкаблагоустройство» оставляли отходы четвёртого класса опасности на земельном участке, который относится к землям населённых пунктов. Незаконную свалку нашло управление Росприроднадзора во время плановой проверки.
— Своими действиями МУП «Борисовкаблагоустройство» совершило административное правонарушение, предусмотренное статьёй 8.2 КоАП РФ, а именно несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, за что ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе Борисовского районного суда.