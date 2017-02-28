​В Белгородской области активисты ОНФ презентовали новые проекты по уборке свалок и ремонту дорог

В Белгороде активисты Общероссийского народного фронта презентовали новые федеральные проекты, которые помогают находить незаконные свалки и разбитые дороги. Сервисы «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» работают на федеральном уровне, пользоваться ими может любой человек.
Проект «Генеральная уборка» позволяет жителям регионов отмечать на карте места несанкционированных свалок. После этого активисты ОНФ начинают работу с местными властями, которые должны убирать мусор.
— Благодаря старту проекта в области уже были ликвидированы две свалки: в Корочанском и Белгородском районах. На очереди ещё несколько, но дело сдвинулось. Мы продолжаем работу по обнаружению свалок и призываем жителей Белгородской области подключиться к «Генеральной уборке», – объяснил Вячеслав Саламасов, координатор проекта в Белгородской области.
Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» работает по схожему принципу: на карте нужно отметить дорогу с ямами и выбоинами. К жалобе можно добавлять комментарий, фотографии и видео. На сервисе есть система голосования, которая помогает определить приоритетность ремонта проблемных дорог.
Общественники отмечают, что для эффективной работы сервисов населению региона надо объяснить, как ими пользоваться.
— Нам нужно объяснить людям, что для решения каких-либо проблем важно общее консолидированное мнение, активная позиция большего числа граждан, — подчеркнула Вероника Смирнова, координатор проекта в Белгородской области.
Помимо двух федеральных проектов, активисты ОНФ открыли Центр мониторинга благоустройства городской среды. Предполагается, что эксперты Народного фронта вместе с местными жителями будут следить за состоянием городских дворов. В новом центре горожанам будут помогать заниматься благоустройством своих домов и привлекать их для общественной работы.