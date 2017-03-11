Tele2 выпустила презентационный ролик «Другие правила» [видео]

Tele2 запустила новую рекламную кампанию по продвижению платформы «Другие правила».
Наружная реклама альтернативного мобильного оператора обрела новый фирменный стиль, а фотографии стали передавать больше эмоций. Компания также выпустила новый видеоролик. В нём герои сталкиваются с обнулением звонков и интернет-трафика, которые они не успели использовать в полном объёме. Им на помощь приходят агенты Tele2 и предлагают придерживаться других правил: «Минутам и гигабайтам мы знаем цену, поэтому мы меняем систему».
Напомним, что с января этого года абоненты пакетных тарифов линейки «Чёрный» могут в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий месяц. При своевременной абонентской плате услуга бесплатна.
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