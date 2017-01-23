​​Антимонопольная служба проверит старооскольскую администрацию из-за обращения маршрутчиков к президенту

Пятеро мужчин из Москвы приехали в Старый Оскол, чтобы ограбить обеспеченную семью. Старооскольский городской суд арестовал жителей Московской области, которые приехали в Старый Оскол, чтобы ограбить обеспеченную семью. Трёх мужчин обвиняют в групповом убийстве, совершённом с особой жестокостью по предварительному сговору, и разбое в крупном размере с незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. По версии следствия, 28 декабря 2016 года в Старый Оскол к дому потерпевших приехали пятеро мужчин, которые заранее договорились их ограбить. Четверо подозреваемых в шапках с прорезями для глаз и в перчатках проникли в дом, а пятый остался ждать сообщников в машине. Дальше мужчины напали на спящих женщину и мужчину и стали их избивать, чтобы узнать, где они хранят деньги и драгоценности. Преступники избивали мать на глазах малолетней дочери, причём делали это с особой жестокостью — от полученной черепно-мозговой травмы женщина умерла на месте происшествия. После этого обвиняемые забрали 800 тысяч рублей и скрылись. Следователь попросил суд арестовать подозреваемых на время следствия. Судья согласился с его доводами и отправил трёх мужчин в изолятор. Ещё двух подозреваемых пока поймать не удалось, их объявили в международный розыск. За совершённые преступления мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. Авария произошла ночью, 19 ноября, в Новооскольском районе. Неизвестный автомобилист сбил 57-летнего мужчину. Ночью в четверг, 19 ноября, в селе Яковлевка Новооскольского района в аварии погиб 57-летний мужчина. Пешехода сбил неизвестный автомобилист. Полиция разыскивает виновника аварии. Предположительно, водитель был за рулём грузовика.УГИБДД по Белгородской области просит всех, кому что-либо известно о происшествии, обращаться в ОМВД по Новооскольскому району по телефонам +7 (47233) 4-48-56 или 02. В преддверии матча четвёртого тура Лиги чемпионов белгородцы занимают первое место в группе с шестью очками, турецкий клуб отстаёт на одно очко. Волейбольный клуб «Белогорье» в среду, 16 декабря, в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов на своей площадке в Белгороде примет турецкий «Аркас». В настоящий момент «львы» находятся на первом месте группы «А», имея в активе шесть очков, «Аркас» — на втором с пятью очками.В матчах Лиги чемпионов сезона 2015–2016 белгородцы уже дважды выигрывали — на выезде обыграли болгар, а дома — немцев. Но и заработали одно техническое поражение со счётом 0:3. Подопечные Вадима Хамутцких не поехали в Турцию 1 декабря на матч третьего тура: принимать их должен был всё тот же «Аркас». То же самое сделали и волейболисты московского «Динамо», пропустив 2 декабря игру с волейбольным клубом из Анкары «Иллер Банкаси». По этому поводу министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что клубы поступили неверно, не поехав на игры в Турцию. Ранее же секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко говорил, что такое решение относительно российских команд в федерации было принято из-за вопросов безопасности.Игра с «Аркасом» — чемпионом Турции — пройдёт во дворце спорта «Космос» и начнётся в 19:00. По версии следствия, 9 мая мужчина ударил своего родственника ножом, а труп утопил в реке. В пятницу, 13 мая, следственное управление СК РФ по Белгородской области сообщает об аресте подозреваемого в убийстве родного брата. На 41-летнего белгородца возбудили уголовное дело. По версии следствия, 9 мая 2016 года пьяный мужчина ударил ножом в грудь своего 32-летнего родственника. Подозреваемый на свой машине вывез тело и утопил в реке Везёлке. Труп обнаружил рыбак 11 мая.Напомним, ранее в УМВД по Белгородской области сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Женщина представлялась своим жертвам потомственной целительницей. По информации областного УМВД, полицейские задержали разыскиваемую 71-летнюю женщину после поступившего заявления о мошенничестве. Злоумышленница успела обмануть трёх оскольчанок и жительниц других российских регионов. В мае прошлого года в полицию обратилась жительница Старого Оскола, которая рассказала, что познакомилась с пожилой женщиной. Она представилась заявительнице астрологом и сообщила, что на её семью наложена порча. Ритуал по избавлению от порчи было предложено провести на личных вещах. Оскольчанка целый месяц носила гадалке одежду, золотые украшения и деньги, общая сумма которых составила более 100 тысяч рублей. Деньги «астролог» обещала вернуть, как только закончится обряд. Затем она сообщила, что ей нужно уехать, но в назначенный срок не вернулась. В полиции женщине сообщили, что она общалась с неоднократно судимой мошенницей, находящейся в федеральном розыске за аналогичные преступления. Сейчас злоумышленница взята под стражу, в её отношении возбуждено уголовное дело. Уголовное дело завели после того, как сотрудники управления собственной безопасности областного УМВД обнаружили видеозапись происшествия. Октябрьский суд Белгорода приговорил бывшего сотрудника ППС к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий с применением насилия. По данным областной прокуратуры, осуждённый избил двух задержанных — мужчину и женщину.— В феврале 2015 года в отделе полиции женщина помогла задержанному мужчине, пристёгнутому наручниками к батарее, встать с пола, несмотря на запрет полицейского. За это сотрудник ППС ударил женщину рукой по лицу. Когда мужчина попытался помешать полицейскому избивать женщину, тот ударил его ногой по спине, обхватил шею руками, повалил на пол и ударил рукой по лицу. У мужчины были сломаны три ребра, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.Осуждённого арестовали в зале суда, срок он будет отбывать в колонии общего режима. Суд взыскал с него 110 тысяч рублей возмещения морального вреда пострадавшему. В пресс-службе УМВД по Белгородской области пояснили, что уголовное дело на бывшего полицейского завели после проверки управления собственной безопасности ведомства. — Сотрудники оперативно-розыскной части управления собственной безопасности УМВД по Белгородской области проверили записи с камер во всех отделениях полиции в регионе после трагедии, когда задержанный скончался в больнице от побоев, нанесённых сотрудниками полиции. Материалы проверки, в том числе и записи с видеокамер, которая зафиксировала избиение, были направленны в Следственный комитет, после чего и было возбуждено уголовное дело. Отмечу, что благодаря оснащению отделов полиции камерами видеонаблюдения мы можем соответствующим образом реагировать на подобные происшествия. Позиция ведомства в таких случаях состоит в том, что правонарушения полицейских обязательно получают правовую оценку, а виновные должны понести установленное законом наказание, — заявил начальник пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук.Напомним, в январе 2015 года в больнице от травм скончался мужчина, избитый двумя полицейскими в отделе полиции Белгородского района. Полицейских признали виновными: одного из них приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, второму дали три года в колонии общего режима. На дворе последний месяц лета, но кто-то его проводит не на курортах, а на работе. Много таких и среди предпринимателей, поэтому в сегодняшней подборке мы решили рассказать о том, кто и как строил свой бизнес. А так как лето ещё и прекрасная пора для самообразования, мы взяли несколько книг, которые можно отнести к занимательной науке. Сегодня это лингвистика: почему что-то так называется, как связаны язык и культура, какие языки относятся к родственными и другие вопросы. Читаем! Первая часть нашей подборки — это «как это сделано», но не о вещах, а людях. Это истории о том, как один человек решил «а не рискнуть ли мне?», а у него получилось нечто крутое. Например, бренд глазированных творожных сырков или даже ИКЕА. «Сырок. История моей жизни и бизнеса», Борис Александров Мемуары владельца брендов «Б.Ю. Александров» и «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова. Книга посвящена внуку, и в ней Александров рассказывает о своём пути к успеху. Начался он не с отца-владельца «маленького нефтедобывающего заводика», а с бизнеса по сбыту медного провода со списанных приборов в Хабаровском порту. Ковры из Японии, элитная водка домашнего производства и многое другое привело в итоге к появлению собственных крупных предприятий. В эти мемуары вошли и подробности личной жизни, и авторская интерпретация понятия «счастье», и советы о том, как быть счастливым, оставаясь честным с другими и самим собой. Где купить* «Амиталь»: нет. «Читай-город»: 682 рубля (Белгородского полка, 34). Купить книгу на сайте «Озон»: 682 рубля. Купить книгу на сайте «ЛитРес»: 349 рублей. «Бизнес как игра. Грабли российского бизнеса и неожиданные решения», Сергей Абдульманов, Дмитрий Борисов, Дмитрий Кибкало Бизнес как игра. «Мосигра» — от идеи до того, что можно видеть сейчас. Главное, что я хочу сказать — если они и правда работают так, как пишут, я бы с радостью поработала с ними. Человекоориентированность, демократия во всех местах и свобода всего подряд. Однако это кажется слишком волшебным, чтобы быть реальностью. По сути: 140 коротких баек, выросших из хабрапостов Сергея Абдульманова. Немножко хиханьки-хаханьки, немножко прописных истин, немного приятных открытий. Очень много опыта конкретных людей в конкретном бизнесе. 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