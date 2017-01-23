​​Антимонопольная служба проверит старооскольскую администрацию из-за обращения маршрутчиков к президенту

В понедельник, 23 января, УФАС по
Белгородской области сообщило о
возбуждении административного дела на
администрацию Старооскольского
городского округа и ООО «ТрансАльянс».
Антимопонопольной службе предстоит
рассмотреть материалы проверки
прокуратуры, которая нашла в действиях
чиновников и предприятия признаки
нарушения закона «О защите конкуренции».
— Согласно данным прокуратуры, совместные действия администрации Старооскольского городского округа и ООО «ТрансАльянс» ограничили доступ иных хозяйствующих субъектов на рынок услуг пассажирских перевозок Старооскольского городского округа, — сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
Напомним, в сентябре 2016 года водители маршруток предприятия «Оскольский пассажирский транспорт» записали видеобращение к президенту Владимиру Путину. Для записи ролика она выставили автобусы в фразу «Путин, помоги» и попросили его вмешаться в ситуацию с отстранением их от пассажирских перевозок в городе. В администрации Старого Оскола расторжение договор о пассажирских перевозках с «Осколпасстрансом» объясняли большим количеством нарушений со стороны перевозчика. ООО «ТрансАльянс» — предприятие, которое на сегодняшний день осуществляет большую часть пассажирских перевозок в Старом Осколе.