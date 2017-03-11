В Старом Осколе разыскивают подозреваемого в убийстве женщины топором и покушении на убийство её сына

УМВД по Белгородской области разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении. Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовные дела за убийство и покушение на убийство.
По версии следствия, 8 марта 32-летняя женщина была дома вместе с тремя детьми и своим сожителем. Взрослые поссорились, и 39-летний мужчина ударил женщину топором по голове. Она скончалась на месте происшествия. На этом сожитель не остановился и ударил ещё 13-летнего мальчика, после чего скрылся. Ребёнка с серьёзными травмами головы отвезли в горбольницу № 1 Старого Оскола.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемого в преступлениях. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.