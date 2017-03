В Старом Осколе разыскивают подозреваемого в убийстве женщины топором и покушении на убийство её сына

По решению областного суда отделение должны ликвидировать и исключить из Единого реестра юридических лиц. В среду, 10 декабря, Белгородский областной суд признал старооскольскую организацию «Свидетелей Иеговы» не соответствующей требованиям федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Организация должна быть ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщает «БелПресса».По данным издания, административный иск в защиту интересов РФ подала прокуратура. Адвокаты ответчика собираются обжаловать решение областного суда в Верховном суде РФ. Распоряжение об увеличении уставного фонда городского предприятия подписал Константин Полежаев. Мэр Белгорода Константин Полежаев подписал распоряжение об увеличении уставного фонда МУП «Городской пассажирский транспорт» на 20 миллионов рублей. После этого «вливания» размер уставного фонда предприятия станет 86,01 миллионов рублей. Деньги выделили из городского бюджета. Напомним, что в феврале 2016 года МУП «ГПТ» уже получил из городского бюджета 36 миллионов рублей. — За счёт оптимизации бюджета мы смогли выделить 36,7 миллиона рублей на финансовую поддержку. Да, этой суммы не достаточно, но её хватит, чтобы те деньги, которые они будут зарабатывать, отдавать на зарплату. А чтобы полностью нормализовать работу МУП «ГПТ», потребуется приличная сумма, — заявил тогда руководитель управления финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода Олег Дюков. В феврале 2016 года корреспондент «Фонаря» поговорил о развитии городского транспорта с бывшим сотрудником мэрии, который сказал, что «если будет продолжаться такая же ситуация, то будущего у общественного транспорта в Белгороде нет, будет продолжаться хаос, который приведёт к потере всей инфраструктуры». В марте 2016 года на директора предприятия Игоря Мялицина завели уголовное дело за невыплату зарплату сотрудникам на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, с мая 2015 по февраль 2016 года подозреваемый, являясь руководителем МУП «ГПТ», более двух месяцев не выплачивал зарплаты 84 работникам. Вместо этого деньги сотрудников отправлялись на расчёты с контрагентами и исполнение кредитных договоров. Ранее предприятию выдали около 350 миллионов рублей кредита на покупку новой техники. В организации объясняли это потерями от действий нелегальных перевозчиков, которые конкурируют с предприятием на дорогах Белгорода. Мужчина предложил пациенту содействие при передаче денег комиссии, которая определяет инвалидность. В Шебекине врач центральной районной больницы заплатит 700 тысяч рублей за передачу взятки. Мужчина должен был передать деньги пациента, которому помогал получить инвалидность. На приёме он объяснил пациенту, что может помочь ему оформить инвалидность. Для этого нужно было заплатить 250 тысяч рублей членам комиссии, которая выдаёт заключение о признании человека инвалидом.— Сначала по месту работы врач получил от пациента 20 тысяч рублей, а через два месяца у спортивного комплекса в Белгороде ещё 230 тысяч рублей для передачи их должностным лицам больницы для оформления соответствующих документов в целях установления инвалидности, — поясняют в пресс-службе прокуратуры по Белгородской области.Сразу после получения денег врача задержала полиция. Он полностью признал свою вину. Суд оштрафовал виновного на 700 тысяч рублей, а также лишил его права работать в государственных медучреждениях на два года. «БелМелФест» победил в одной из номинаций Russian Event Awards. В пятницу, 25 сентября, в Ярославле назвали победителей национальной премии Russian Event Awards. В номинации «Лучшее событие в области культуры» первое место занял «БелМелФест». Боже. Не верится! Мы ПОБЕДИЛИ!!!!Posted by Светлана Губина on 25 сентября 2015 г.Всего в конкурсе участвовали восемь проектов из Белгородской области. В том числе фестивали «Маланья» и «Узорный хоровод», собравшие по нескольку тысяч гостей. «БелМелФест»впервые провели в начале августа 2015 года. Организаторы заявили, что он может стать ежегодным. Евгений Савченко пообещал передать собранные на акции дальнобойщиков подписи в Москву. В четверг, 19 ноября, губернатор Евгений Савченко встретился с представителями дальнобойщиков, которые в этот день устроили вторую акцию протеста против платы за въезд на федеральные трассы. длилась полтора-два часа. Водители передали губернатору 488 собранных на акции подписей. Он пообещал передать их правительству России с просьбой отладить работу системы «Платон» в тестовом режиме. — Люди приехали из всех районов: Старого и Нового Оскола, Вейделевки, Шебекина, Чернянки, Валуек. Некоторые проехали по 200 километров, чтобы попасть на эту акцию. Сейчас они в растерянности, не понимают, что им делать. Непонятно, будем мы разъезжаться или останемся на месте. Сейчас все здесь и обсуждают визит к губернатору, — рассказал нам по телефону один из дальнобойщиков. Мужчина обманул пенсионера, который в интернете разместил объявление о продаже музыкального инструмента. Сотрудники уголовного розыска Новооскольского района задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полицейских, он обманул пенсионера и с помощью системы «Мобильный банк» снял с его счёта более 100 тысяч рублей.Потерпевший разместил в интернете объявление о продаже музыкального инструмента. С ним связался подозреваемый, житель Тулы, и предложил перевести деньги за покупку через «мобильный банк». Инструмент пообещал забрать через курьера.— Пенсионер установил на свой телефон систему «Мобильный банк» и сообщил аферисту необходимые коды для перевода оплаты, тем самым открыв злоумышленнику доступ к своим счетам. Позже покупатель сообщил, что случайно перевёл на счёт сумму, превышающую стоимость покупки, и попросил выполнить обратную операцию, что пенсионер и сделал. Спустя время он понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.После жалобы пострадавшего в течение суток оперативники установили личность предполагаемого подозреваемого. В Туле вместе со своими коллегами они задержали 34-летнего ранее судимого мужчину. За мошенничество ему грозит до пяти лет свободы. Члены антикоррупционной комиссии университета ищут новые формы профилактики взяточничества. В НИУ «БелГУ члены антикоррупционной комиссии обсудили способы профилактики взяточничества с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Белгорода Сергеем Астаповым. В пресс-службе ведомства рассказали, что в вузе собираются выявлять студентов, которые могут захотеть дать взятку преподавателю.— Было предложено определить группы риска — тех студентов, у которых есть мотив дать взятку, к примеру, по причине большого количества пропусков занятий или неуспеваемости и целенаправленно с ними работать через старост, кураторов, — сообщает пресс-служба городского УМВД.Предполагается, что преподаватели будут дополнительно заниматься с отстающими студентами. Руководство вуза и полиция также договорились, что посредником между студентами и правоохранительными органами станет Информационно-консультативный центр Юридического института БелГУ. Авторы идеи считают, что студенты охотнее будут делиться своими проблемами с такими же студентам, как они. Вузовский центр бесплатной юридической помощи работает с 2001 года, там начинающие юристы консультируют клиентов по гражданскому, жилищному, семейному административному и наследственному праву. Следователи не обнаружили следов насилия на теле погибшей. Пресс-служба следственного управления СК по Белгородской области сообщила о начале доследственной проверки по факту смерти женщины.— В настоящее время тело отправлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила пресс-служба ведомства.На теле погибшей не нашли следов насилия. Напомним, что тело разыскиваемой в течение нескольких дней белгородки нашли в реке Везёлке возле УСК Хоркиной во вторник, 4 октября. Директор ООО «ФинИнвест Белгород», Представителя АО «ФИНАМ» в Белгороде, Сергей Кравцов рассказал, как можно инвестировать в кризис, не имея опыта работы на фондовом рынке, стоит ли доверять рекламе быстрого заработка и почему работает один человек, а прибыль получает другой. — Сергей, можно ли доверять рекламе в интернете, которая гласит, что «на рынке инвестиций ты будешь зарабатывать 300 долларов в день»? Сергей Кравцов, директор «ФинИнвест Белгород» — Каждый образованный и трезво мыслящий человек должен всегда проверять источники рекламы, а не слепо ей верить. Каждую информацию, озвученную в рекламе, можно объективно проверить. Зарабатывать 300 долларов в день — можно. Профессионалы зарабатывают и больше этой суммы, но для человека, который впервые сталкивается с фондовым рынком, действительно будет сложно это сделать. В этой сфере есть определённые риски, и они очень серьёзные. Если кто-то что-то обещает и гарантирует, надо десять раз подумать, стоит ли соглашаться. Когда вы выбираете компанию, с которой будете работать, нужно её проверить, если вы хотите защитить свои инвестиции: уточните имеются ли у организации соответствующие лицензии на осуществление конкретного вида деятельности. Также желательно, чтобы у компании было больше одного офиса в одном городе. Доверять можно профессиональным компаниям на рынке ценных бумаг, которые присутствуют здесь уже достаточное время. Часто броская реклама затуманивает глаза и сознание, и человек верит в неё. Нужно помнить, что в реальной жизни всё достигается трудом, поэтому, берясь за любое действие, за любую работу, нужно понимать, что для получения результата нужно уделять большое количество времени или доверяться профессионалам. Чтобы лично в торговле добиться хороших результатов, нужно иметь немалый опыт. Новичок таким опытом, на мой взгляд, не обладает.— А как вы сами пришли к такому способу заработка?— У меня была обычная история. Мой товарищ в своё время увлекался инвестиционными технологиями, знал, чт