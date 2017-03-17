​В Белгороде предпринимателей научат привлекать деньги из инвестиционных фондов

В Белгороде 21 марта с 10:00 до 12:00 эксперты «Деловой России» расскажут предпринимателям, как привлекать деньги в свой бизнес из государственных инвестиционных фондов. Бесплатный семинар в «Белэкспоцентре» проведёт Алексей Порошин, сопредседатель центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России».
На двухчасовом семинаре он объяснит, как работать с инвесторами (ФРП, Корпорация МСП, РФПИ, РЭЦ и др.) и на примере реальных кейсов разберёт типичные ошибки предпринимателей, которые хотят получить финансирование.
Зарегистрироваться на встречу можно здесь. Надо указать свою фамилию, имя, отчество, название предприятия и должность. Уточнить и получить дополнительную информацию о событии можно по телефонам: +7 (910) 321-18-28 и +7 (980) 393-19-45.