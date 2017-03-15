В Белгороде на восьми улицах на этой неделе будут заделывать ямы на дорогах

С 13 по 19 марта в Белгороде заделывать ямы на дорогах будут на улицах Королёва, Победы, Шаландина, Есенина, Щорса, Железнодорожной, на малом проспекте Богдана Хмельницкого и на Бульваре Юности. Как уточняет пресс-служба городской администрации, ямочный ремонт идёт по графику, при этом корреспонденту «Фонаря» пояснили, что долгосрочный график актуализируется еженедельно, поэтому его не публикуют в интернете.
«Управление Белгорблагоустройство» и «Белгороддорстрой» заделывают ямы холодным асфальтобетоном и литым асфальтобетоном. Когда среднесуточная температура будет держаться около 10 градусов, для ремонта станут использовать плотную асфальтобетонную смесь. Сейчас уже отремонтировали 4 170 квадратных метров дорог.
— Разрушение асфальта, по предположению департамента городского хозяйства, может происходить из‑за температурных колебаний, динамических нагрузок. Влага проникает в асфальтированное полотно, и в период минусовых температур собравшаяся влага в слоях асфальтобетона способна увеличиваться в объёме и тем самым разрушать структуру и уплотнение асфальта, — объясняют причины ухудшения состояния дорог в мэрии Белгорода.
Напомним, что Общероссийский народный фронт запустил проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Каждый может нанести проблемные участки дорог на интерактивную карту, и общественники обещают проконтролировать ремонт там, где дороги разрушены сильнее всего и нуждаются в первоочередном ремонте.
— Мы понимаем, что отремонтировать все дороги в городе сразу невозможно, поэтому проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и направлен на участие граждан в формировании дорожной политики. У жителей Белгородской области появилась возможность отметить «убитые» дороги на карте, а также повлиять на выбор и проголосовать за дороги, которые нуждаются в ремонте в первую очередь, — пояснила координатор проекта Вероника Смирнова.
По поводу очерёдности ремонта дорог в пресс-службе мэрии рассказали, что каждую неделю на сайте администрации будут публиковать перечень дорог, которые планируют ремонтировать.