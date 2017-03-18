​В Белгороде девушек приглашают поучаствовать в проекте «Измени свою весну»

Редакция издания Fonar.tv вместе с фитнес-клубом #Жимов и глянцевым журналом Mel ищут девушку для проекта «Измени свою весну». Она поучаствует в пятинедельной «Правильной сушке» Юрия Жимова, а потом стилисты и визажисты помогут ей преобразиться для фотосессии в журнале Mel.



Чтобы поучаствовать в проекте, совершеннолетние девушки должны до 23 марта прислать свою историю и фотографию в редакцию на почту pr@fonar.tv. После этого организаторы проекта выберут победительницу, которая на следующем этапе с 27 марта по 30 апреля будет участвовать в «Правильной сушке», где в течение пяти недель будет тренироваться и питаться под руководством Юрия Жимова. После этого девушку возьмут в проект Women perezagruzka глянцевого журнала Mel, где стилисты и визажисты изменят её образ для фотосессии.