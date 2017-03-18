По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. В понедельник, 1 февраля, в Корочанском районе на автодороге «Белгород — Павловск» 86-летний водитель на «Опеле Астре» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В ДТП пострадала 78-летняя пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, за сутки в регионе произошло шесть аварий, в которых десять человек пострадали и один погиб.
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​В Белгороде девушек приглашают поучаствовать в проекте «Измени свою весну»

С победительницей будут заниматься фитнес-инструкторы, а потом стилисты изменят её образ для фотосессии в журнале Mel.

Редакция издания Fonar.tv вместе с фитнес-клубом #Жимов и глянцевым журналом Mel ищут девушку для проекта «Измени свою весну». Она поучаствует в пятинедельной «Правильной сушке» Юрия Жимова, а потом стилисты и визажисты помогут ей преобразиться для фотосессии в журнале Mel.

Чтобы поучаствовать в проекте, совершеннолетние девушки должны до 23 марта прислать свою историю и фотографию в редакцию на почту pr@fonar.tv. После этого организаторы проекта выберут победительницу, которая на следующем этапе с 27 марта по 30 апреля будет участвовать в «Правильной сушке», где в течение пяти недель будет тренироваться и питаться под руководством Юрия Жимова. После этого девушку возьмут в проект Women perezagruzka глянцевого журнала Mel, где стилисты и визажисты изменят её образ для фотосессии.

— Каждая девушка может прислать как свою историю в текстовом формате, так и записать небольшое видео. Самое главное — рассказать о себе и ответить на вопрос: «Почему именно вы должны участвовать в нашем проекте?». Победительницу выберет конкурсное жюри — главный редактор «Фонаря», куратор проекта «Правильная сушка» Юрий Жимов и главный редактор глянцевого журнала Mel Анастасия Ерёмина, — рассказывает инициатор проекта «Измени свою весну» Ольга Сабылинская.
Дмитрий Голуцкий

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#фитнес #красота
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