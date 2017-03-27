В Белгороде отремонтируют дорогу на улице Победы

Администрация Белгорода анонсировали график ремонта улиц и дорог Белгорода с 27 марта по 2 апреля. За неделю власти обещают отремонтировать улицу Победы на участке от Пушкина до Гостёнской (на это им понадобится три дня — прим. ред.), а также заделать ямы на развязке Щорса и проспекта Ватутина, улице Пушкина и Народном бульваре.
В субботу, 1
апреля, будут восстанавливать дороги «Таврово — Соломино — Разумное», «Спутник
— Сумская — Чичерина — Ротонда» , «Северо-восточный обход Белгорода», а в
воскресенье, 2 апреля, — «Студенческая — Северо-восточный обход Белгорода»
с подъездом к Зелёной Поляне. Кроме того, в этот день будут ремонтировать
подъездную автодорогу и двухуровневую развязку от улицы Красноармейской до микрорайона
«Юго-Западный-2» и до посёлка Комсомольский. 2 апреля также обещают отремонтировать
дорогу «Белгород — Новая Деревня».
Погода не позволила завершить ремонт на минувшей неделе на улице Некрасова и Бульваре Юности, поэтому его тоже перенесли на неделю с 27 марта по 2 апреля.
Во вложении — график ремонта городских улиц. Но, как поясняют в мэрии, он каждую неделю корректируется, так как зависит от погодных условий, поэтому пресс-служба публикует актуальную информацию еженедельно.