В Белгороде отремонтируют дорогу на улице Победы

Октябрьский районный суд признал жителя Липецкой области виновным в двух преступлениях. Октябрьский суд Белгорода приговорил к шести с половиной годам в колонии строгого режима жителя Липецкой области, обвинявшегося в грабеже. В суде установили, что в октябре 2015 года мужчина украл золотую цепочку у мужчины, который собирался продать её осуждённому. Через несколько дней после этого грабитель ворвался в ювелирный магазин, избил продавца и украл несколько ювелирные украшения на сумму более 1 миллиона рублей. Произошедшее в магазине зафиксировала установленная там камера видеонаблюдения.В суде обвиняемый частично признал свою вину. Напомним, ранее пресс-служба Белгородского областного суда на своём канале в YouTube разместила видео, на котором осуждённый вместо последнего слова читает рэп. В тексте он угрожал судье и прокурору. Прокуратура Белгорода проводит проверку высказываний осуждённого на предмет возбуждения нового уголовного дела за угрозы участникам судебного процесса. Ожидается, что знаменитый белгородский боец выйдет на ринг 17 июня. Фёдор Емельяненко может провести свой ближайший бой в Санкт-Петербурге 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Имя соперника Емельяненко при этом не называют. Ранее сам знаменитый боец заявлял, что проведёт поединок в России.Напомним, о возвращении на ринг Фёдор Емельяненко объявил летом 2015 года. 31 декабря в Японии он нокаутировал индийца Джайдипа Сингха. На сегодняшний день Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжёлом весе по версии японской организации Pride, а также четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо. Автомобиль белгородцев построен на агрегатах Toyota Land Cruser 80. Команда АСК «Вираж» поучаствует в ралли-марафоне «Шёлковый путь», маршрут которого впервые пройдёт от Москвы до Пекина по территориям трёх стран. В 2010–2013 годах «Шёлковый путь» проходил только по территории России, в 2014 и 2015 годах ралли вообще не проводилось. В этом году участникам предстоит проехать больше 10 тысяч километров по пересечённой местности в России, бескрайним степям Казахстана, пескам и дюнам Китая. Cтарт марафона состоится 8 июля на Красной площади, а 24 июля участники доберутся до финиша в Пекине. — Команда АСК «Вираж» поедет на ралли-марафон на автомобиле, построенном на агрегатах Toyota Land Cruser 80. Эта машина — улучшенная копия уже существующей. Таких автомобилей в России всего три. Грузовой зачёт пройдёт уже проверенный боевой MAN. В задачи последнего входит не только дойти до финиша, но и прийти на помощь экипажу Toyota LC, — пояснили в пресс-службе «Виража». Фото Ольги АрчибасовойВсего на «Шёлковый путь» заявились 2 тысячи человек из России, Китая, Казахстана, Испании, Италии, Чехии, Индии и других стран мира. В категории «автомобили» — 99 участников, в грузовом зачёте — 23 и около 190 машин сопровождения. Россию будут представлять 15 экипажей. Храмовый комплекс откроют 3 июля в микрорайоне «Улитка» посёлка Дубовое Белгородского района. На открытие храма иконы Божией Матери «Семистрельная» в посёлке Дубовое Белгородской области приедет телеведущий «Первого канала» Андрей Малахов. Информацию об этом «Фонарю» подтвердили в администрации Белгородского района и посёлка Дубовое. Уточнить роль звезды телеэкрана в церемонии открытия здесь затруднились, однако заметили, что Малахов приедет по приглашению компании, которая возводит храмовый комплекс. Эээ... Малахов на открытии храма в Белгороде? pic.twitter.com/86imkv8NLi— Pavel Kosukhin (@pavel_kosukhin) 25 июня 2016 г. Сам объект будет состоять из храма иконы Божией Матери «Семистрельная» и церковно-приходской школы. Они расположились на улице Городской, 2а. Открытие храма пройдёт в воскресенье, 3 июля. Начало в 12:00. Вход свободный. Компания продолжает развивать услуги домашней телефонии, предлагая абонентам максимально доступные тарифы. Компания «Ростелеком» предлагает абонентам подключить новую тарифную опцию «Ноль внутри сети», которая позволит им бесплатно звонить по внутризоновой и междугородной связи на телефоны ПАО «Ростелеком». Правда, в зависимости от тарифного плана местной телефонной связи, они получат до 150 бесплатных минут в месяц: Тарифный план Стоимость опции «Ноль внутри сети», рублей в месяц Объём междугородных и внутризоновых соединений Объём местных телефонных соединений Абонентский — 100 мин в день не ограничен Комбинированный 99 150 мин в месяц не ограничен Повременный 99 150 мин в месяц 150 минут в месяц — Мы приняли стратегическое решение развивать услугу домашней телефонии в направлении максимально доступных тарифов. Опция «Ноль внутри сети» — наше первое тарифное предложение в рамках реализации новой стратегии. Мы уверены, что наши абоненты оценят по достоинству удобство и выгодность новой опции, которая позволит больше общаться с родными и близкими в разных уголках нашей большой страны. Именно поэтому мы разработали опцию, которая обнуляет стоимость звонков на домашние телефоны, обслуживаемые «Ростелекомом», по всей России, — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина. Подключить опцию «Ноль внутри сети» очень просто: достаточно позвонить на номер 8 (800) 100-0-800 (круглосуточно, звонок бесплатный) или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». На правах рекламы Делегация «Ночных волков» во главе с лидером и основателем мотоклуба Александром Залдостановым (Хирургом) прибыла в Белгород 24 марта. Главный байкер страны встретился с ректором БГТУ им. В. Г. Шухова, представил проект первого «русского мотоцикла», встретился с местным мотосообществом, пообщался с прессой, а под конец дня ответил на вопросы всех желающих в кофейне. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев побывал на встрече молодёжи с Хирургом. Александр Залдостанов, председатель федерации мотоциклетного спорта Белгородской области Владимир Бредихин и ректор БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев Изначально планировалось, что в Белгород Александр Залдостанов приедет вместе со знаменитым боксёром Роем Джонсом, осенью 2015 года получившим российское гражданство. Но не сложилось — вместо этого лидер «Ночных волков» привёз с собой проект первого «русского народного мотоцикла», над которым теперь будут работать и специалисты «Технолога». С ними и всеми желающими Александр Залдостанов встретился в кофейне «Комод». — Шахматы, нарды, «Монополия»… — объяснял гостю, как проводят досуг в заведении, ректор университета Сергей Глаголев. Хирург в ответ удивлялся, как здесь удаётся зарабатывать, намекая на отсутствие алкоголя в меню. — Я задал вопрос Сергею Николаевичу: как они выживают вообще? — рассказывал собравшимся Залдостанов. — «Нет, такая новая фишка, новая тема», — говорит. Вот этот проект, который Сергей Николаевич реализовал в Белгороде… — Евгений Степанович (Савченко, губернатор Белгородской области — прим. ред.) реализовал! — поправил мотоциклиста ректор. — Хорошо, Евгений Степанович. Для меня вот он рассказал, поэтому будет ассоциироваться с ним! — указал на Глаголева Хирург. — (Подобный проект — прим. ред.) в Республике Чечне реализовал Рам Кадыров. Там не просто нельзя купить алкоголь — я ни в одном заведении у них не видел алкоголя. Ни пьяных не видел, вообще ничего. Мы русские люди, у нас немного другой… Но сейчас психология меняется и уходит в противоположную от Европы сторону, и это значительно лучше для страны. Глаголев рассказал, что в «Комоде» не только кофе пьют, но ещё и с «прогрессивными ребятами» общаются. — В том числе недавно был этот, с карманом, как его? — пытался вспомнить ректор. — Вассерман, — подсказал директор «Комода» Евгений Мирошников. — Я Монсона хотел в Белгород привезти, но форс-мажор случился. Обязательно привезу, — предложил альтернативу «тому с карманом» Залдостанов. Хирургу и мотоциклистам, приехавшим с ним, провели краткую экскурсию по заведению. «Ночные волки» рассредоточились по кофейне и ярко контрастировали с влюблёнными парочками, группами студентов и темнокожим юношей, занимавшимся с репетитором русского языка этим вечером. Предусмотрительно за столом Глаголева и Хирурга включили канал «Автомото», сменив им Fashion TV. Ректор БГТУ предложил гостю поделиться впечатлениями об увиденном за день. Хирург не мог не начать с университета: он сказал, что вуз произвёл на него большое впечатление, а встречу с Сергеем Глаголевым назвал «знаковой». Хирург в кофейне «Комод» — Мы заднюю включать не умеем, проект русского мотоцикла будет доведён до конца. Я чувствую, что это будет сделано с помощью БГТУ. Университет живой, здесь кипит жизнь, я был бы счастлив учиться в таком университете. Залдостанов вспомнил молодость, когда «учиться не надо было». «Убивали страну, промышленность, уничтожали всех умных людей — увозили за границу с генетикой. Дошли до черты. Мне казалось, что страны не существует никакой, остались одни кровоточащие обрубки, которые никогда не склеить», — рассказал Хирург. Он вспомнил о «драматичной судьбе» русского мотоцикла, собрать который лидер «Ночных волков» уже пробовал в 90-х. «Сейчас Россия летает в космос! Не может держава быть без своего собственного мотоцикла», — объяснил Залдостанов и предложил людям в зале задавать любые вопросы. Андрей, «случайно оказавшийся в кофейне», обратился к Хирургу как к одному из основателей движения «Антимайдан». — Как в наших реалиях нам, патриотам России, бороться с «пятой колонной» и возможными цветными революциями, чтобы не было повторения Грузии и Украины на нашей земле? — Один только выход — быть вместе, — ответил Хирург. — Семь лет назад мы («Ночные волки» — прим. ред.) резко поменяли свою жизнь, когда было принято решение перенести свою деятельность в Севастополь. Тогда мы сами себе сказали, что поддержим русский Севастополь, который борется с унижением. Мотоциклист объяснил, что имеет в виду «украинизацию» и «трезубец, который нам воткнули в тело». Он признал, что решение было «иррациональным» и чем оно закончится, было неизвестно — «как правило, такое заканчивается плохо». — Мы пёрли против государственной власти и понимали, что там мы по воле божьей и по нашему духу можем сделать. А в 2014 году мы стали свидетелями чуда, когда всё, о чём мы думали, материализовалось. Когда мы всё начинали, ко мне многие подходили и спрашивали: «Ты чё