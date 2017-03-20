В Белгороде обещают отремонтировать девять улиц

В понедельник, 20 марта, рабочие «Белгорблагоустройства» начнут ямочный ремонт на улицах Есенина, Железнодорожной, проспектах Богдана Хмельницкого и Славы. Во вторник, 21 марта, они продолжат ремонт на проспектах Богдана Хмельницкого и Славы, а также станут заделывать ямки на улице Мичурина и «малой Богданке». В дальнейшем на этой неделе обещают также провести ямочный ремонт на улицах Щорса, Некрасова и Костюкова.
Пока рабочие используют струйно-инъекционный метод и литый асфальтобетон. Как поясняют в пресс-службе мэрии, плотным асфальтобетоном начнут ремонтировать дороги, как только установится тёплая сухая погода.
Также пресс-служба городской администрации опубликовала общий график ремонта улиц в Белгороде. Напомним, что в прошлый раз на вопрос редакции, почему график нет в интернете, нам ответили, что долгосрочный график актуализируется еженедельно, поэтому его не публикуют в общем доступе.
— Следует отметить, что свои коррективы в график вносит погода. Уточнённая информация о проведении ямочного ремонта в городе будет появляться еженедельно на официальном сайте администрации города Белгорода, — сообщает пресс-служба администрации Белгорода.
В опубликованном графике указано, что ремонт ям на улице Победы на участке между перекрёстками с улицами Пушкина и Гостёнской запланирован на 27-29 марта. Напомним, что на этот участок дороги уже неоднократно жаловались белгородцы, а активисты Белгородского отделения ОНФ даже приезжали сюда замерять глубину ям.