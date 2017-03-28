​В Белгороде спасатели проверят систему оповещения населения

Во вторник, 28 марта, в Белгороде проверят работоспособность технических систем оповещения населения. Уличные сирены и громкоговорителе начнут работать в 14:00. Белгородцев просят сохранять спокойствие.
— При этом будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители и технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения города. Просьба сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.
По всем возникающим вопросам звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону «112», — пояснили в пресс-службе города.